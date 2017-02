Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Liga reitet Eintracht Frankfurt auf einer Euphoriewelle. Unser Faktencheck verrät, warum diese Welle auch in Leverkusen nicht auf Land treffen muss.

Klassenerhalt? Gesichertes Mittelfeld? Oder doch eine Rundreise durch Europa? Bei Eintracht Frankfurt muss man sich langsam aber sicher über ein neues Saisonziel Gedanken machen. Was Sie für Ihren Tippschein beachten und zum Fachsimpeln an diesem 20. Spieltag wissen müssen, erfahren Sie in diesem Angeberwissen.

Bloß nicht auf ein torloses Unentschieden wetten

Liebe Freunde der Sportwetten, das ist wichtig: 63 Mal hat es die Paarung Leverkusen gegen Eintracht in der Bundesliga gegeben – und KEINE EINZIGE davon endete 0:0. Beide Teams versprechen uns statistisch gesehen also eine Torgarantie. In diesen 63 Partien fielen insgesamt 195 Treffer. Das macht einen gesunden Schnitt von etwas mehr als drei Treffern pro Spiel.

Frankfurt defensivstark wie nie

19 Mal gespielt, neun Mal kein Gegentor kassiert: Bei keinem anderen Bundesliga-Club sind die Westen der Torhüter aktuell so weiß wie bei der Eintracht. 15 Gegentreffer in 19 Partien sind zudem Frankfurter Vereinsrekord – und es winkt sogar der nächste. Noch nie haben die Hessen in der Bundesliga drei Mal in Folge zu null gewonnen. Nach den jüngsten Erfolgen gegen Darmstadt (2:0) und auf Schalke (1:0) ist der nächste Eintrag im Kapitel 'Historisches' in der Vereinschronik also gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Rekord? Haben wir Rekord gehört?

Wo wir gerade schon so schön bei kleinen Meilensteinen sind… Wir haben da noch einen im Angebot. Denn mit einem dritten Sieg in Serie würde die Eintracht einen weiteren Vereinsrekord einstellen. Drei Siege zu Beginn einer Rückrunde hat es in Frankfurt zuletzt – Achtung – in der Saison 1966/67 gegeben. Trainer damals: Elek Schwartz.

Beste Ausbeute seit mehr als 20 Jahren

Ohnehin gibt es zahlreiche Fakten und Statistiken, die den aktuellen Höhenflug der Eintracht-Adler veranschaulichen. 35 Punkte nach nur 19 Spieltagen – das hat es zuletzt in der Saison 1992/93 gegeben, also vor 24 Jahren. Schon jetzt haben die Hessen mehr Siege auf dem Konto (zehn) als in der gesamten vergangenen Saison (neun).

Eintracht macht aus wenig viel, Bayer macht aus viel wenig

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Tabellenmittelmaß gegen -Spitzengruppe. Oder auch: 57 Millionen Euro Transferausgaben gegen 3,3 Millionen Euro Transferausgaben. Während die Werkself seit dem Ende der vergangenen Saison teure Shoppingtouren hinter sich hat (20 Millionen Euro Ablöse für Kevin Volland sind Vereinsrekord) und trotzdem den eigenen Ansprüchen hinterher hinkt, hat die Eintracht ihre vorhandenen Mittel geschickt eingesetzt. Leistungsträger wie Jesús Vallejo (ausgeliehen), Branimir Hrgota (ablösefrei) oder Omar Mascarell (kam für eine Million Euro) waren verhältnismäßig günstig zu haben. Also: Vorhang auf für die nächsten Diskussionen à la 'Geld schießt keine Tore'.