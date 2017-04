Zum Abschluss des 31. Spieltags muss die Frankfurter Eintracht am Sonntag bei der TSG Hoffenheim bestehen. Die Hoffnung des hessischen Außenseiters heißt Marco Fabián. Oder Bastian Oczipka.

Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim einen Schritt in Richtung Europa machen. Wie die Hessen der starken Mannschaft von Julian Nagelsmann den Zahn ziehen können, verraten wir in unserem Angeberwissen.

Mit Rückenwind in den Kraichgau

Die Eintracht reist mit Rückenwind in den Kraichgau. Denn in der Bundesliga beendete das Team von Trainer Niko Kovac mit dem Sieg gegen Augsburg in der vergangenen Woche die Sieglos-Serie und mit dem Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag schafften die Frankfurter den Sprung ins DFB-Pokalfinale. Während die Fans bereits ihre Reise nach Berlin planen, drückte Kovac auf die Euphoriebremse: "Wir werden insistieren, dass der Fokus klar auf die Bundesliga gerichtet wird. Es gibt kein gutes Pokal-Endspiel, wenn die nächsten Bundesliga-Spiele nicht gut laufen. Für das Finale brauchen wir positive Erlebnisse." Das erste könnte es bereits in Hoffenheim geben.

Heimmacht Hoffenheim

Das dürfte allerdings alles andere als einfach werden. Denn mit der TSG Hoffenheim treffen die Frankfurter auf ein Team, das die letzten sechs Heimspiele gewann und damit den eigenen Vereinsrekord egalisierte. Und das ist nicht der einzige Erfolg der TSG: Dank 13 Punkten Vorsprung auf Rang sieben steht die Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison bereits fest und schon mit einem Unentschieden können die Hoffenheimer auch die eigene Punkte-Bestmarke in der Bundesliga einstellen. Dann hätte das Team von Trainer Julian Nagelsmann beim Tanz in den Mai auch was zu feiern.

Fabián als Partycrasher?

Die Eintracht hätte deshalb nichts gegen eine neue Rolle – die des Partycrashers. Und dabei könnte Marco Fabián helfen. Der Mexikaner schnürte gegen Augsburg seinen ersten Doppelpack und traf in jedem der vergangenen drei Bundesligaspiele. Mit sieben Treffern ist Fabián Top-Torschütze der Frankfurter, hat außerdem vier Assists auf seinem Konto.

Rebic als Torschussmaschine

Gemeinsam mit Ante Rebic war er zuletzt der Lichtblick der Eintracht. Denn auch Rebic traf gegen Augsburg und bestätigte damit seine starke Leistung in der Rückrunde. Nach der Winterpause war er bereits an 57 Torschüssen beteiligt – nur vier Spieler der Liga haben einen besseren Wert. Damit hatte Rebic auch entscheidenden Anteil am Torschuss-Festival der Eintracht gegen Augsburg. Beim 3:1 in der vergangenen Woche gaben die Frankfurter 20 Torschüsse ab – Höchstwert für die Kovac-Elf in dieser Saison.

Oczipkas Lieblingsgegner

Partien gegen die TSG Hoffenheim dürften zu den Lieblingsbeschäftigungen von Bastian Oczipka gehören. Gegen die Kraichgauer schoss er in der Saison 2014/15 sein erstes Bundesligator- überhaupt war Oczipka im Tor der Eintracht gegen keinen anderen Club so erfolgreich wie gegen Hoffenheim. In acht Spielen erzielte Oczipka ein Tor und brachte es auf vier Assists.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 30.4.2017, 22.05 Uhr