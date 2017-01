Thank God It's Eintracht-Friday!

Warum Eintracht Frankfurt am Freitagabend bei Schalke 04 kein Gegentor kassiert? Welche zweifelhaften Jubiläen den Hessen bei den Königsblauen drohen? Wieso das Team von Trainer Niko Kovac aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gewinnen wird? Antworten auf diese und weitere Fragen im Angeberwissen.

Eintracht Frankfurt eröffnet am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Im Duell zwischen dem Tabellensechsten und –Zehnten spricht fast alles für die Knappen. Bis auf den Wochentag.

TGIF – Thank God It’s Friday

Die Eintracht sollte bei der Deutschen Fußball-Liga den Antrag stellen, möglichst oft am Freitagabend spielen zu dürfen. In ihren vergangenen sechs Partien, die an diesem Termin stattfanden, hat sie nämlich kein einziges Gegentor kassiert. Allein in dieser Saison ist genau das schon drei Mal passiert (3:0 in Hamburg, 0:0 in Mönchengladbach, 0:0 gegen Hoffenheim). Allerdings: Fünf dieser sechs Spiele wurden komplett torlos abgepfiffen. Wie es sich anfühlt, an einem Freitagabend einen Treffer zu kassieren, erlebten die Frankfurter zum letzten Mal bei der 2:3-Niederlage am 12. November 2014 bei der TSG.

Eintracht-Sieg statistisch gesehen unwahrscheinlich

So viel zu den Mutmachern. Nun zu den zahlreichen Dingen, die gegen die Hessen sprechen. Da wäre zum Beispiel die Unglückszahl 13. Seit so vielen Partien ist Frankfurt auf Schalke nämlich schon ohne Sieg. Stattdessen gab es fünf Unentschieden und gleich acht Niederlagen. Eine längere Durststrecke kennt die Eintracht in keinem anderen Bundesliga-Stadion. Den letzten Erfolg in Gelsenkirchen gab es, als die Torschützen noch Fjörtoft, Sobotzik sowie Janßen hießen und eine Woche später ein unvergesslicher Klassenerhalt gefeiert wurde: am 22. Mai 1999 (3:2).

Bloß kein Durchhänger!

Es mag etwas komisch klingen, aber: Auch die aktuelle Form spricht nicht gerade für die Eintracht. In den zurückliegenden fünf Spielen gelang ihnen nur ein Sieg (3:0 gegen Mainz). Das 0:3 in Leipzig am vergangenen Spieltag war nicht nur die höchste Saisonniederlage, sondern auch die erste Pleite gegen eine Spitzenmannschaft. Zuvor gab es Niederlagen der Kategorie 0:1 – gegen Teams wie Darmstadt, Freiburg und Wolfsburg. Zwei Niederlagen in Folge musste Frankfurt in dieser Saison aber noch nicht hinnehmen. Höchste Zeit also, die Formkurve wieder nach oben zu biegen.

Auswärts-Adler flügellahm

Das genau das aber ausgerechnet in Gelsenkirchen gelingt, darf zumindest bezweifelt werden. Auswärtsspiele mag die Eintracht momentan nämlich genauso wenig wie manche Kinder Rosenkohl zum Abendessen. Alle vier Niederlagen in der laufenden Saison setzte es außerhalb der Mainmetropole, nach den Spielen in Wolfsburg und Leipzig droht nun sogar die dritte Auswärtsniederlage in Folge.

Die nächsten Gegentore sind historisch

Und als wäre das nicht schon genug, ist da auch noch diese Sache mit den Gegentreffern. Aktuell steht Eintracht Frankfurt in seiner gesamten Bundesliga-Geschichte bei 2.499 Gegentoren, auswärts sind es derer 1.499. Heißt im Klartext: Wenn der Gegner beim nächsten Mal jubelt, "feiern" die Hessen mindestens ein, vielleicht sogar zwei zweifelhafte Jubiläen. Passiert genau das am Freitag bei Schalke, wäre ausgerechnet der Name Heinz Lindner auf ewig mit Gegentor 2.500 bzw. 1.500 verbunden. Der Ersatzkeeper kommt aufgrund der Sperre von Lukas Hradecky bekanntlich zu seinem Bundesliga-Startelfdebüt.