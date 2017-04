Ein Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach? Wäre schön, ist aus Sicht von Eintracht Frankfurt statistisch gesehen aber eher unwahrscheinlich. Unser Faktencheck zum Topspiel am Samstagabend.

Raus aus der Länderspielpause, rein in den Bundesliga-Endspurt: Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Warum ein Erfolgserlebnis wahrscheinlich wieder ausbleibt – und vor welchem Jubiläum David Abraham steht – lesen Sie in diesem Angeberwissen.

The trend is not Eintracht's friend

Eigentlich ist die Ausgangslage gar nicht so schlecht, schließlich gehört Mönchengladbach zu den absoluten Lieblingsgegnern der Frankfurter. Ganze 32 Bundesliga-Siege gab es gegen die Borussia, nur gegen Werder Bremen gewannen die Hessen öfter (34 Mal). Allerdings: In den jüngsten vier Aufeinandertreffen gelang ihnen bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen kein Sieg. Noch düsterer steht es um die Heimbilanz. Von den vergangenen sieben Spielen gegen Gladbach vor eigenem Publikum konnte die Eintracht nur eines gewinnen, dafür hagelte es fünf Niederlagen. Und auch die aktuell rauf und runter gebetete Bilanz (nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen) spricht gegen Frankfurt.

Zeit für eine Kovac-Bilanz

Am 12. März 2016 hatte Niko Kovac beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach sein Debüt als Bundesliga-Trainer gegeben. Damals unterlag seine Eintracht mit 0:3. Seitdem sind 34 Spiele vergangen – also eine komplette Saison. Die Bilanz? Ausgeglichen: 14 Siege, sechs Unentschieden, 14 Niederlagen. Mit diesen 48 Punkten würde die Eintracht am Ende einer Runde im gesicherten Mittelfeld landen. Dafür fehlen ihr aktuell noch zwölf Zähler.

Heimschwache Frankfurter

0:2 gegen Ingolstadt, 1:2 gegen Freiburg, 0:0 gegen Hamburg – zum ersten Mal seit Kovacs Amtsantritt haben die Frankfurter drei Heimspiele in Folge nicht gewonnen. Das ist höchst ungewöhnlich, schließlich hatte es zuvor in 13 Partien in der eigenen Arena ganze neun Siege, drei Remis und nur eine Niederlage gegeben. Vier Heimspiele in Folge ohne Erfolgserlebnis gab es kurz vor Kovacs Debüt. Im Februar/März 2016 war diese Sieglos-Serie ein Grund für das Ende der Ära Armin Veh.

Zwei Jubiläen winken

Gegen Mönchengladbach können aufseiten der Eintracht gleich zwei Meilensteine erreicht werden. Zum einen steht Innenverteidiger David Abraham nach 99 Erstliga-Einsätzen (für Frankfurt und Hoffenheim) vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Zum anderen haben die Frankfurter die Chance, ihr 1.600. Heimtor zur erzielen. In den bislang 809 Heimspielen haben sie 1.597 Treffer erzielt.

Die Qual der Taktik-Wahl

4-2-3-1, so wie in den ersten sechs Pflichtspielen? 4-4-2, mit einer Raute? Wie so oft in dieser Saison dürfte auch gegen Mönchengladbach die taktische Formation der Eintracht aus dem Überraschungsei kommen. Nach dem Saisonstart experimentierte Kovac nämlich mit zehn (!) verschiedenen Systemen. Neben dem 4-4-2 (Raute, flache Vier) waren dies: 5-4-1, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-3, 5-3-2, 3-1-4-2, 3-4-1-2 und 3-4-2-1. Eine richtige Fünferkette gab es in den Heimspielen gegen München und Dortmund. Zuletzt entschied sich Kovac drei Mal in Folge für ein 3-4-2-1.