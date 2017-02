Abwehrprobleme! Na und? Eintracht Frankfurt sollte in Berlin die Flucht nach vorne antreten und möglichst oft Alex Meier in Szene setzen. Makoto Hasebe steht am Samstag vor einem weiteren Meilenstein. Alles Wichtige, was Sie vor dem Anpfiff wissen sollten, finden Sie in diesem Angeberwissen.

Man könnte meinen, es wäre die Eine-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch – und Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hätte schon alle Joker verzockt: Wer schließt am Samstag (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Berlin die Lücken in der Abwehrkette? Der Blick auf die Liste mit dem zur Verfügung stehenden Personal wirkt alles andere als motivierend. Als Mutmacher empfehlen wir daher eher die Statistik eines gewissen Frankfurter Torjägers.

Hertha zählt zu Meiers Lieblingsgegnern

2013 gelang den Berlinern der Wiederaufstieg in die erste Liga. Seitdem duellierten sich beide Teams insgesamt sieben Mal. Von den zehn Treffern, die die Eintracht in den Partien gegen die Hertha bislang erzielte, gehen allein sechs auf das Konto des von den Fans als "Fußballgott" gefeierten Alex Meier. Dabei gibt es fast so etwas wie eine Meier'sche Torgarantie: In den vergangenen fünf Spielen gegen die Hauptstädter erzielte er immer einen Treffer.

Hasebe auf dem Weg zum Rekordspieler

Für Defensiv-Allzweckwaffe Makoto Hasebe wird die Partie am Samstagabend das 234. Bundesliga-Spiel sein. Dadurch zieht er mit dem aktuellen japanischen Rekordspieler Yasuhiko Okudera (1. FC Köln, Werder Bremen) gleich. Hasebes mitunter größter Erfolg war der Meistertitel 2009 mit Wolfsburg. Hinter dem Duo Okudera/Hasebe liegt übrigens auch ein Ex-Frankfurter: Naohiro Takahara brachte es auf 135 Bundesligaspiele.

Kovac kehrt heim

Für Kovac und seinen Bruder sowie Co-Trainer Robert ist die Dienstreise nach Berlin aus persönlicher Sicht eine besondere. Zum ersten Mal geht es für die beiden in der Funktion als Bundesliga-Trainergespann in ihre Geburtsstadt. Für Niko Kovac ist es zudem ein Wiedersehen mit einem seiner früheren Arbeitgeber. Zwischen 1991 und 1996 stand er beim damaligen Zweitligisten Hertha BSC unter Vertrag, zu dem er 2003 für drei Spielzeiten im Oberhaus zurückkehrte. Im defensiven Mittelfeld teilte sich Kovac die Doppel-Sechs nicht selten mit Berlins heutigem Trainer Pal Dardai.

Unentschieden garantiert und gleichermaßen ausgeschlossen

Sollten sich Berlin und Frankfurt am Samstag die Punkte teilen, wäre das keine allzu große Überraschung. Von den vergangenen fünf Partien endeten vier mit einem Remis. In der Hinrunde hatte es in Frankfurt ein 3:3 gegeben. Aber: An einem Samstagabend hatten beide Teams noch nie wirklich Bock auf Unentschieden. Bei der Hertha liegt die Quote bei einem Remis aus 18 Topspielen, bei der Eintracht gar bei einem aus 19.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 25.02.2017, 17.00 Uhr