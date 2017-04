Abstiegskampf oder Europa-Träume: Die Frankfurter Eintracht steht vor einem Alles-oder-nichts-Spiel gegen den FC Augsburg. Hoffnung auf einen Heimsieg macht vor allem die löchrige Defensive der Gäste – und Zahlen-Erotik.

Matchball, Endspiel, Wende zum Guten oder der Anfang vom Ende: Für die Frankfurter Eintracht entscheidet sich am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg, wohin die Reise im Endspurt dieser Saison geht. Doch noch in Richtung Europa? Oder richtig rein in den Tabellenkeller? Alles ist möglich. Wie groß die Chancen auf einen bitter benötigten Heimsieg gegen die Fuggerstädter sind, erfahren Sie im Angeberwissen.

Traum oder Albtraum?

Auf Platz vier überwintert, zu Beginn der Rückrunde Dritter, inzwischen auf Rang zehn abgerutscht. Die Frankfurter Eintracht ist drauf und dran, die sicher geglaubten Tickets ins europäische Ausland völlig unnötig aus der Hand zu geben. Dank schwächelnder Konkurrenz beträgt der Abstand zu den Europa-League-Rängen zwar nur drei Punkte, der Blick muss inzwischen allerdings auch nach unten gehen. Nach der Niederlage beim BVB ist die Abstiegszone nämlich wieder in gefährliche Nähe gerückt. Gegner Augsburg auf Platz 16 ist nur noch sechs Zähler entfernt. Bei einer weiteren Niederlage – naja, lassen wir das.

Die Form ist weg

Bei einer weiteren Niederlage, das ist sicher, würde die aktuelle Negativserie der Eintracht auf erschreckende Ausmaße anwachsen. Das Team von Trainer Niko Kovac hat seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen (drei Remis, sieben Niederlagen), hat in der Rückrunde gemeinsam mit Darmstadt die wenigsten Punkte gesammelt (neun) und die mit Abstand wenigsten Tore erzielt (sieben). Zu allem Überfluss ist dann auch noch die Heimstärke abhanden gekommen. Die vergangenen fünf Partien in der heimischen Arena konnten allesamt nicht gewonnen werden. Es kann also eigentlich nur besser werden.

Schießbude Augsburg

Und es gibt Hoffnung: Der FC Augsburg ist nämlich nicht gerade das, was man sattelfest nennt. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum hat in den vergangenen 14 Bundesliga-Spielen immer mindestens einen Gegentreffer gefangen, im Schnitt schlug es in dieser Zeit sogar 2,1 Mal im Kasten der bayrischen Schwaben ein. Da dürften sich also selbst für die notorischen Torverweigerer der Eintracht Möglichkeiten ergeben, die Chancenverwertung von 35 Prozent (schlechtester Wert der Liga) etwas aufzubessern.

Standards könnten der Schlüssel sein

Und falls es aus dem Spiel nicht klappt mit dem Toreschießen, sollten sich die Hausherren auf eine ihrer größten Stärken der vergangenen Spielzeit besinnen: Standardsituationen. Sobald der Ball ruht, geht beim FCA nämlich das große Zittern los. Alleine in der Rückrunde fingen sich die Baum-Schützlinge stolze zwölf Gegentore nach Eckbällen, Frei- oder Strafstößen ein. Also, Eintracht: Fouls provozieren, Flanke, Kopfball, Tor. Fußball kann so einfach sein.

Ein Fest für Mathematiker

Zum Schluss noch ein bisschen Zahlen-Erotik: Rein statistisch gesehen, kann das Spiel zwischen der Eintracht und Augsburg nur mit einem 1:0-Heimsieg enden. Warum? Ganz einfach: Das Duell im Stadtwald ist das insgesamt 200. Bundesliga-Spiel der Augsburger und gleichzeitig – wenig überraschend – die 100. Bundesliga-Partie in der Fremde. Eine Niederlage wäre die insgesamt 50. in der noch recht übersichtlichen FCA-Geschichte in Deutschlands höchster Spielklasse. Besiegeln könnte die Eintracht diese mathematische Freude mit ihrem 1600. Heimtor. Na, wenn das nix ist.