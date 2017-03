2017 ist bisher nicht das Jahr von Eintracht Frankfurt. Die Hessen hinken der Hinrunden-Form meilenweit hinterher. Gegen Freiburg kann es nur besser werden – oder? Die wichtigsten Infos zum Spiel gibt's im Angeberwissen.

Die eigene Aufstellung bereitete Eintracht-Trainer Niko Kovac zuletzt mehr Kopfzerbrechen als der kommende Gegner. Das ändert sich zum Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr) zumindest ein wenig: Omar Mascarell (nach Sperre) und die unter der Woche angeschlagenen Bastian Oczipka und Makoto Hasebe melden sich gegen die Breisgauer zurück. Ob das Defensiv-Trio den Frankfurtern Stabilität verleiten kann?

Hereinspaziert, liebe Bundesligisten

Das wäre im Hinblick auf die bisherige Bilanz im noch jungen Jahr auch dringend notwendig. Die Eintracht kassierte in den bisherigen sechs Partien in 2017 bereits 10 Gegentreffer. Zum Vergleich: In den 16 Spielen vor der Winterpause waren es deren 12. Im Schnitt gewähren die Hessen ihren Gegnern im neuen Jahr mehr als doppelt so viele Großchancen. Vorne hapert es ebenfalls: Nach der Winterpause erzielte kein Team so wenige Tore wie Frankfurt (3).

Ausbaufähige Bilanz: NSSNNN

Zwei Siege, vier Niederlagen: Die Punkteausbeute der Eintracht seit Jahresbeginn ist nicht nur ausbaufähig, sie ist aus Sicht des Vereins auch historisch schlecht – zumindest mit Blick auf die von Trainer Niko Kovac gesetzten Standards. Frankfurt verlor in 2017 bereits öfter (4) als in den 16 Partien vor der Winterpause (3). Im bisherigen Kalenderjahr kommt die Eintracht in der Liga auf sechs Punkte bei 3:10 Toren. Schlechter ist im Bundesliga-Vergleich nur Darmstadt 98.

Freiburg liebt die Eintracht

Die Chancen auf eine Trendwende am Sonntag könnten besser stehen. Mit dem SC Freiburg kommt nämlich ein ziemlicher Eintracht-Schreck nach Frankfurt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verlor nur eines der vergangenen sechs Spiele gegen die Hessen (am 1. Spieltag der Saison 2014/15 in Frankfurt mit 0:1). Insgesamt feierte Freiburg gegen die Eintracht 11 Siege – mehr schafften die Breisgauer in ihrer Bundesliga-Historie nur gegen Schalke (12).

Eine Art von Chancengleichheit

Gut für die Eintracht: Freiburg muss am Sonntag ohne seinen Top-Torjäger auskommen: Maximilian Philipp hat in dieser Saison schon 7 Mal ins Schwarze getroffen, fehlt in Frankfurt aber aufgrund einer Gelbsperre. Eine Party wird die Defensive der Eintracht deswegen nicht feiern – sie muss weiter die Ausfälle der Leistungsträger David Abraham (Rotsperre) und Jesús Vallejo (verletzt) kompensieren.

Sendung: heimspiel! bundesliga, 5.3.2017, 21:45 Uhr