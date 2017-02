Endlich wieder Heimspiel! Nach der 0:3-Klatsche in Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag den FC Ingolstadt. Warum eine Niederlage der Hessen so gut wie ausgeschlossen ist? Das lesen Sie im Angeberwissen.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison heißt es am Samstag (15.30 Uhr): Eintracht Frankfurt gegen den FC Ingolstadt. Das Hinspiel bei den Oberbayern am 4. Spieltag gewann das Team von Trainer Niko Kovac mit 2:0, und auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals behielt die Eintracht – wenn auch erst im Elfmeterschießen – die Oberhand. Was die Fans der Frankfurter aber noch mehr freuen dürfte: Auch diesmal stehen die Chancen auf einen Sieg mehr als gut.

Eintracht besticht durch Heimstärke

Und das liegt vor allem an der Performance vor eigenem Publikum. Die Kovac-Elf ist seit 13 Pflichtspielen ohne Heimniederlage. Die bis heute letzte setzte es am 9. April 2016 – also vor mehr als zehn Monaten – beim 0:2 gegen Hoffenheim. Zur Erinnerung: Damals steckten die Frankfurter tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga, Kovac hatte erst einen Monat vorher von Ex-Coach Armin Veh übernommen. Seitdem aber hat sich die Frankfurter Arena zu einer Festung entwickelt. Sechs Siege, drei Unentschieden und insbesondere nur sieben Gegentore in Liga-Heimspielen sprechen für sich. Die Spitzenteams aus München (2:2), Dortmund (2:1), Schalke (1:0) und Hoffenheim (0:0) können ein Lied davon singen.

In Frankfurt darf fast jeder mal

Die Eintracht-interne Torschützenliste ist in der laufenden Saison so lang wie bei keinem anderen Team. 13 verschiedene Profis haben die bislang 25 Tore erzielt. Für den 2:0-Hinrundensieg in Ingolstadt zeichneten die Abwehrspieler David Abraham und Bastian Oczipka verantwortlich. Beide Treffer fielen nach einer Ecke, beide Profis warten bislang auf ihr zweites Saisontor.

Die gelbe Gefahr

Aber nicht nur bei der Anzahl der Torschützen ist die Eintracht in dieser Saison tonangebend, sondern auch bei der Anzahl der Gelben Karten. Ganze 52 Mal haben die Schiedsrichter ihren gelben Karton schon in Richtung eines Frankfurter Spielers gestreckt. Mijat Gacinovic ist bereits der vierte von ihnen, der wegen einer Gelbsperre ausfällt. Auch das ist Liga-Höchstwert, hinzu kommen vier Platzverweise. Welcher Bundesliga-Spieler in dieser Runde die meisten Gelben Karten gesehen hat, fragen Sie sich? Na klar, auch da liegt einer von der Eintracht ganz vorne: Omar Mascarell, der nach neun Verwarnungen bereits zum zweiten Mal aufpassen muss.

Multi-Kulti hüben wie drüben

Wo wir gerade schon bei Bestwerten sind: Auch die Liste mit den meisten ausländischen Spielern führt die Eintracht an, hat sie doch in dieser Saison schon Profis aus 17 unterschiedlichen Nationen aufs Feld geschickt. Aber auch in Ingolstadt wird Internationalität großgeschrieben: Für die Schanzer standen bislang elf ausländische Spieler auf dem Feld.