Angeberwissen: Eintracht in Leipzig

Nicht immer halten vermeintliche Top-Spiele, was sie versprechen. Oft entpuppen sich hochgelobte Gigantentreffen als müde Sommerkicks. Bevor Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig antritt, deutet aber tatsächlich alles auf ein Spitzenspiel hin.

So richtig geglaubt hat das vor der Saison niemand. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt ist DAS Topspiel des 17. Bundesliga-Spieltags. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Clubs. Und man darf sich wirklich Hoffnung machen, dass "top" in Bezug auf diese Partie nicht nur eine leere Worthülse ist.

Super, super

RB Leipzig ist alles andere als ein gewöhnlicher Aufsteiger. Die Sachsen haben bislang keine super Saison gespielt, sondern eine "super super" Saison, wie Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola sagen würde. 11 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen: Die Roten Bullen sind der beste Aufsteiger aller Zeiten - gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern, der in der Saison 1997/98 am Ende sogar deutscher Meister wurde.

Keine falsche Bescheidenheit

Das sind zwar beeindruckende Zahlen, vor Ehrfurcht erstarren müssen die Frankfurter deshalb aber nicht. Immerhin spielt auch die Eintracht ihre beste Runde seit 23 Jahren und nimmt langsam aber sicher Kurs auf Europa. Mit sieben Punkten Rückstand auf RB Leipzig muss sich der Traditionsverein vor dem Mateschitz-Club nicht verstecken.

Bollwerk gegen Bollwerk

Der Erfolg fußt bei beiden Teams auf einer stabilen Defensive. Die Hessen haben in dieser Saison erst 12 Tore kassiert, bei den Sachsen sind es 15. Nach den Bayern stellen die Topspiel-Teilnehmer damit die besten Abwehrreihen der Bundesliga. Wer deshalb aber glaubt, die Partie gehe mit einem torlosen Unentschieden zu Ende, dem sei die folgende Statistik ans Herz gelegt.

Top Topspiel-Teams

Es gibt kein Bundesligateam, das samstagabends erfolgreicher ist als Leipzig und Frankfurt. Die Eintracht nimmt im Schnitt 2,1 Punkte aus einem Topspiel mit. Bei den Roten Bullen sind es sogar perfekte 3 Punkte. Allerdings hat der Aufsteiger bislang auch nur zwei Spiele an einem Samstagabend bestritten.

Schlechter Gastgeber, schlechter Gast

Dafür ist Leipzig vor heimischem Publikum noch ungeschlagen. Sechs Siegen steht nur ein Remis gegenüber. Warum es ausgerechnet gegen die Eintracht die erste Heimpleite setzen sollte? Weil die Hessen nach den Bayern und den Sachsen das drittstärkste Auswärtsteam der Liga stellen. Was gegen die Eintracht spricht? Die eigene Wechselhaftigkeit.

Die Wechselhaftigkeit

Im ersten Spiel des Jahres 2006 hat die Eintracht einen Sieg gefeiert, im ersten Spiel des Jahres 2007 setzte es eine Niederlage. So ging es in den folgenden Jahren immer weiter, immer im Wechsel: Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg…. Sie ahnen bereits, was die Serie 2017 für Frankfurt bereithält. Mal sehen, ob Trainer Niko Kovac dem Wechselspielchen ein positives Ende setzen kann.