Die Ausgangslage vor dem Spiel der Frankfurter Eintracht bei Bayern München scheint klar. Warum dem Team von Trainer Niko Kovac aber ein Spiel, das bereits zehn Jahre zurückliegt, Hoffnung macht, erfahren Sie im Angeberwissen.

Das Auswärtsspiel bei Bayern München kommt für die Frankfurter Eintracht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Die Mannschaft in der Ergebniskrise, gebeutelt zudem durch Verletzungen, Sperren und einen Magen-Darm-Virus. Zumindest die Stamm-Innenverteidigung der Frankfurter könnte am Samstag (15.30 Uhr) in München wieder zum Einsatz kommen. Ob das hilft gegen einen Rekordmeister in Topform?

Torgefahr im ganzen Kader

Der FC Bayern dominiert die Liga: 75 Tore haben die Münchner erzielt, das sind mehr als doppelt so viele wie auf Frankfurter Seite. Doch damit nicht genug - die Eintracht schießt auch weniger aufs gegnerische Tor. Beim Rekordmeister durfte sich in dieser Saison dagegen schon beinahe jeder Spieler in die Liste der Torschützen eintragen. Einzig der lange verletzte Jérôme Boateng und Renato Sanches trafen in dieser Spielzeit noch nicht für die Münchner. Aber auch die Eintracht kann sich auf viele Torschützen verlassen. Omar Mascarell, Jesus Vallejo und Timothy Chandler sind die einzigen noch torlosen Frankfurter Stammspieler.

Der Unersetzbare

Als bislang letzter Bayern-Akteur hat sich Javi Martinez am vergangenen Wochenende in die Torschützenliste eingetragen. Und nicht nur deshalb ist er derzeit in starker Form. Der Spanier ist so etwas wie der geheime Superstar der Bayern. 19 Einsätze in der Bundesliga mit ihm führten zu 17 Siegen und zwei Unentschieden. Und ohne ihn? Konnten die Bayern vier Mal nicht gewinnen. Für die Eintracht heißt das - besonders wachsam sein.

Oka als Vorbild

Es ist eine traurige Bilanz: Die letzten sieben Gastspiele in München hat die Eintracht allesamt verloren, bei 2:21 Toren. Der letzte Punktgewinn bei den Bayern gelang im November 2007, damals machte Oka Nikolov das Spiel seines Lebens und wehrte beim 0:0 spektakuläre 14 Torschüsse ab. Im Datenbank-Zeitalter schaffte kein anderer Keeper so viele Paraden in einer Partie. Als Vorbild für Lukas Hradecky dient Nikolov deshalb allemal.

Die Eintracht-Pleitenserie

Vier Niederlagen in Folge stehen für die Eintracht zu Buche. Diese Negativserie soll möglichst bald ein Ende finden. Ausgerechnet gegen die Bayern? Die Münchner sind in absoluter Topform. Besonders bitter: Auch vom Glück ist Frankfurt aktuell nicht gerade verfolgt. Zuletzt erzielte Freiburgs Florian Niederlechner das Siegtor bei der Eintracht aus einer klaren Abseitsposition. Jetzt droht die fünfte Niederlage in Reihe, so eine Minusserie erlebte Eintracht Frankfurt letztmals vor 13 Jahren.

Einfach mal dazwischenhauen

Die Bayern werden mit Samthandschuhen angepackt: Bei ihren letzten drei Spielen gegen Hamburg, Schalke und Köln zückte der Schiedsrichter insgesamt nur drei Karten für die Gegner. Aufopferungsvoller Kampf sieht anders aus. Die Eintracht ist da bekanntlich aus anderem Holz geschnitzt. 60 gelbe, sechs rote Karten: Diese Statistik muss die Eintracht nicht unbedingt ausbauen, aggressiver Einsatz gegen die Bayern ist aber unerlässlich. Das zeigen auch die niederschmetternden Ergebnisse der letzten drei so schüchtern auftretenden Gegner: 0:8, 0:3, 0:3 hieß es für Hamburg, Schalke und Köln.

