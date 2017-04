Mit Werder Bremen gastiert am Freitagabend die Mannschaft der Stunde bei der Frankfurter Eintracht. Zwar sind die Hessen von Erfolgsserien derzeit meilenweit entfernt, die Chancen auf Besserung stehen aber gar nicht mal schlecht.

Zugegeben: Ein Großteil der Statistiken zum Spiel der Eintracht gegen Werder Bremen sprechen gegen den derzeit so formschwachen hessischen Fußball-Bundesligisten. Doch es gibt vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) in Frankfurt auch Hoffnung: Denn die wirklich wichtigen Bilanzen lassen die Eintracht gut aussehen. Welche das sind, lesen Sie im Angeberwissen.

Ein Spiel der Gegensätze

Bei Werder Bremen läuft es derzeit. Sehr gut sogar. Die Norddeutschen sind seit sieben Spielen ungeschlagen und holten aus diesen Partien starke 19 Zähler. So einen Lauf hatte Werder seit sechs Jahren nicht mehr. Die Eintracht ist hingegen pünktlich zur Fastenzeit auf Punkte-Diät. Seit acht Spielen konnte kein Sieg mehr errungen werden, lediglich zwei magere Remis zu Buche gab’s in diesem Zeitraum. Solch eine Negativserie durchlebten die Hessen zuletzt im Herbst 2013 unter Armin Veh.

Die Sache mit dem Toreschießen...

... klappte bei der Eintracht in letzter Zeit bekanntlich nicht ganz so gut. Seit 439 Bundesliga-Minuten trafen die Frankfurter Stürmer nicht mehr ins gegnerische Tor. Ganz anders sieht es da bei Werder Bremen aus. Sie haben mit Max Kruse einen echten Torjäger in ihren Reihen. Kruse schoss in den letzten 16 Spielen acht Tore und war in seinen neun Rückrunden-Einsätzen an neun Werder-Toren beteiligt.

Heimvorteil nutzen

Doch es gibt durchaus auch Statistiken, die für die Frankfurter sprechen. Und die sind unterm Strich gewichtiger als die zuvor genannten Zahlenspiele – schließlich treffen sie zu 100 Prozent auf die anstehende Partie zu. Zum einen ist die Eintracht zu Hause in den letzten sechs Aufeinandertreffen mit Werder Bremen ungeschlagen. Vier dieser Begegnungen konnten gewonnen werden. Zudem haben die Frankfurter keines der bisherigen vier Freitagabendspiele in der laufenden Saison verloren.

Positive Erinnerungen an das Hinspiel

Und auch an das Hinspiel denken alle Beteiligten in Reihen von Eintracht Frankfurt sicherlich noch gerne zurück. Im November des vergangenen Jahres schlug die Mannschaft von Niko Kovac Bremen im Weserstadion Stadion mit 2:1 – zur Pause lag Frankfurt noch zurück. Diese Partie war nicht nur das bis dato letzte Spiel, das die Eintracht nach einem Rückstand noch drehen konnte. Sie war auch Bühne für einen Bundesliganovizen, der sein Debüt glatt mit dem Siegtreffer in der 90. Minute feierte: Die Rede ist von Aymen Barkok, der seitdem regelmäßig Bundesligaluft schnuppern darf.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 08.04.2017, 17:00 Uhr