Bei Eintracht Frankfurt läuft es in diesem Jahr in der Bundesliga einfach nicht rund. Die gute Nachricht ist: Bei Mainz 05 auch nicht. Stürmer Branimir Hrgota könnte im Duell der Rückrunden-Abstürzer das Zünglein an der Waage sein - der Faktencheck.

Gute Vorsätze für die Rückrunde hatten die Frankfurter Eintracht und auch Gegner Mainz 05. Doch wenn die beiden Teams am Samstag (15.30 Uhr) aufeinandertreffen, verhält es sich damit wie mit den meisten Diätplänen: Der Wille ist da, einzig an der praktischen Umsetzung mangelt es. Allererste Sahne waren die beiden Mannschaften auf dem Platz eher selten. Wer auf Frankfurter Seite für einen versöhnlichen Auswärtsabschluss sorgen könnte, erfahren Sie im Angeberwissen.

Schlecht trifft auf Schlechter

Eines haben die beiden Teams gemeinsam: Das Jahr 2017 lief bisher in der Bundesliga nicht nach Plan. Eintracht Frankfurt konnte nach der Winterpause aus 16 Spielen lediglich zehn Tore und zwölf Punkte mitnehmen und ist damit das schlechteste Team des Jahres. Die 05er schaffen es mit 14 Punkten und 14 Toren aber auch nur auf den vorletzten Platz und sind mit dieser mageren Ausbeute in akuter Abstiegsgefahr.

Derby-Fight vorprogrammiert

Auch deshalb könnte es im Rhein-Main-Duell ordentlich zur Sache gehen. Die Vergangenheit hat zumindest gezeigt: Das Duell Frankfurt gegen Mainz birgt Konfliktstoff - und endet in den seltensten Fällen mit 22 Spielern auf dem Platz. Insgesamt flogen acht Spieler (drei Mainzer, fünf Frankfurter) in der Derby-Historie vom Platz. Allein in den letzten vier Duellen kam es zu drei Roten Karten.

Albtraum: Rekorde knacken

Die Mainzer haben in dieser Saison geschafft, wovon Frankfurt träumt – zugegebenermaßen nur in ihren Albträumen. Mit 16 Niederlagen stellten die 05er bereits den vereinseigenen Negativrekord für eine komplette Spielzeit ein. Auch die Eintracht könnte eine Minus-Marke knacken. Mit 15 torlosen Partien trennt sie nur eine weitere vom Flauten-Rekord.

Hoffnungsschimmer Hrgota

Nicht ganz unschuldig an der Torlos-Serie ist Stürmer Branimir Hrgota, der in den vergangenen Spielen nicht das getan hat, was ein Stürmer eigentlich tun sollte: Tore schießen. Dennoch ist ausgerechnet er der Grund zur Hoffnung für die Eintracht. Der Schwede, der in 95 Bundesliga-Spielen lediglich auf elf Treffer kommt, hat in Mainz seinen Lieblingsgegner gefunden. Fast die Hälfte aller seiner Tore schoss Hrgota gegen die Mainzer.