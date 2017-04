Die positive Nachricht zuerst: Die Frankfurter Eintracht kann mit einem Sieg am Dienstag in Köln Geschichte schreiben. Der Haken daran: Ein Erfolgserlebnis in der Domstadt ist so wahrscheinlich wie ein Fair-Play-Preis für Omar Mascarell.

Im Mai 1994 war Lucilectric so froh, dass sie ein Mädchen ist, Nelson Mandela wurde gerade zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt und Eintracht Frankfurt gewann das bis heute letzte Mal beim 1. FC Köln. Am Dienstag müssen die Hessen mal wieder den schweren Gang in die Domstadt antreten. Das ganze Ausmaß der rabenschwarzen Serie lesen Sie im Angeberwissen.

Mer losse die Punkte in Kölle

Das Kölner Stadion war in der Vergangenheit - gelinde gesagt - kein glückliches Pflaster für die Entracht. In den vergangenen 23 Jahren gelang kein einziger Sieg im Rheinland. Das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 34. Spieltag der Saison 1993/1994: Damals traf ein gewisser Anthony Yeboah zum 3:2-Auswärtssieg und schoss die Frankfurter in den Europapokal. Gegen kein anderes Team warten die Hessen auswärts länger auf einen Sieg. Dass die Kölner in dieser Saison erst eine Heimniederlage (gegen den FC Bayern) hinnehmen mussten, macht's nicht gerade einfacher.

Auch das noch: ein 0:7

Die Eintracht hat nicht nur oft in Köln verloren, sondern auch hoch. Im Oktober 1983 unterlagen die Frankfurter den Domstädtern mit 0:7 - und kassierten damit zugleich ihre höchste Niederlage der Bundesliga-Historie. Auch der heutige Eintracht-Coach Niko Kovac musste am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt aus dem Kölner Stadion geschossen zu werden. Drei Mal verlor er in seiner Spieler-Karriere mit vier Toren Unterschied gegen die Geißböcke.

25 Prozent Elfmeter-Quote

Mit dem Toreschießen hat es die Eintracht ja gerade nicht so. Ein Treffer steht in den vergangenen sieben Spielen zu Buche. Da helfen nicht mal hundertprozentige Chancen. Der vergebene Elfer von Marco Fabián gegen Mönchengladbach war bereits der vierte verschossene Strafstoß in dieser Saison - bei fünf Versuchen. Ein weiterer unrühmlicher Vereinsrekord ist da in unmittelbarer Reichweite: In der Spielzeit 1974/75 waren es sogar fünf Elfer, die die Frankfurter vergaben - allerdings immerhin in zwölf Anläufen.

Alarmstufe gelb

Und die Eintracht ist noch einem weiteren Negativ-Rekord auf den Fersen. Mit seiner 13. gelben Karte hat Omar Mascarell den vereinsinternen Gelb-Rekord schon geknackt und kratzt nun auch an der historischen Bundesliga-Bestmarke von Tomasz Hajto (16 Verwarnungen beim MSV Duisburg 1998/1999). Mit vier gelben Karten stehen zudem Michael Hector und Jesús Vallejo vor einer Sperre. Timothy Chandler brummt diese am Dienstag in Köln ab.

