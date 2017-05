Endspiel-Spezialisten gegen erfolglose Serientäter: Mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trifft sich die geballte Pokal-Erfahrung zum Finale. Bei den Hessen tun sich bisher vor allem zwei Spieler hervor. Der Faktencheck.

Viel wurde geschrieben, viel wurde geredet, heute geht es endlich ums Ganze: Im Berliner Olympiastadion duellieren sich die Eintracht und der BVB im Endspiel um den DFB-Pokal. Los geht’s ab 20 Uhr (live im Ersten und im Social Radio auf hessenschau.de). Alles, was Sie noch in letzter Minute aufsaugen müssen, lesen Sie in unserem Angeberwissen.

Erfolglose Serientäter

Als erste Mannschaft überhaupt in Deutschland bestreitet Dortmund am Samstag sein viertes Pokalfinale in Folge. Wirklich erfolgreich waren die Borussen in den letzten Jahren nicht, den Pokal stemmten stets andere in die Höhe (zweimal Bayern, einmal Wolfsburg). Der letzte Endspiel-Erfolg datiert aus dem Jahr 2012, als die Bayern mit 5:2 aus dem Olympiastadion geschossen wurden.

Endspiel-Profis vom Main

Aus reinem Mitgefühl wird die Eintracht das Spiel aber nicht abschenken. In Frankfurt lechzt man ebenfalls nach einem Titel, es wäre der erste seit dem Pokaltriumph 1988. Letztmals im Finale standen die Hessen im Jahr 2006, als – wer auch sonst – der FC Bayern mit 1:0 die Oberhand behielt. Während Dortmund insgesamt drei seiner acht Endspiele im DFB-Pokal gewann, kommt die Eintracht übrigens als wahrer Experte daher. Vier aus sechs beträgt die Siegquote in Berlin: 1974, 1975, 1981 und 1988 ging der Pott an den Main.

Körbel stabilisiert, Detari zirkelt

Vor 29 Jahren, am 28. Mai 1988, schoss der ungarische Techniker Lajos Detari den Verein mit einem direkten Freistoß zum 1:0-Erfolg über den VfL Bochum. Dafür, dass hinten nichts anbrannte, sorgte Abwehrchef und Organisator Charly Körbel. Der Frankfurter Rekordspieler erlebte alle vier Pokalsiege als Aktiver. #legend

Elfer-Experten unter sich

Nervenkitzel pur boten beide Mannschaften ihren Fans auf dem Weg nach Berlin. Der BVB gewann zweimal nach Elfmeterschießen (gegen Hertha BSC und Union Berlin), die Eintracht sogar dreimal (gegen Magdeburg, Ingolstadt und Mönchengladbach). Ein viertes Mal wäre Pokalrekord in Deutschland. Sollte es tatsächlich dazu kommen, ginge die Eintracht als Favorit an den Punkt: Lukas Hradecky hat sich im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs als schier unüberwindbar erwiesen.

Der X-Faktor

Dass Hradecky Frankfurt mit seinen Elfmeter-Paraden ins Finale gehalten hat, ist den meisten bekannt. In seinem Schatten gibt es aber noch einen weiteren Pokalspezialisten: Taleb Tawatha, in der Bundesliga bislang ohne Scoring-Qualitäten, sammelte in den vergangenen drei Pokalrunden fleißig Torbeteiligungen. Der Linksaußen traf beim 2:1 in Hannover und beim 1:1 in Mönchengladbach, dazwischen bereitete er gegen Bielefeld das 1:0 vor. Gegen Dortmund darf Tawatha gern mehr von seinen K.o.-Spiel-Fähigkeiten zeigen.

Heimspiel für Kovac

Daheim ist es doch am Schönsten. Das wird sich vor allem Niko Kovac denken. Der Frankfurter Trainer wurde in Berlin geboren, spielte für die Hertha und holte im Jahr 2003 auch den Pokal in der Hauptstadt. Damals war er beim Sieg der Bayern gegen Kaiserslautern (3:1) nur Reservist. Ein Sieg als Trainer mit der Eintracht würde da schon größere Emotionen auslösen.

