Ungleicher könnte das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 nicht sein. Es gibt nur eine einzige Statistik, die den Lilien Hoffnung auf einen Überraschungserfolg macht. Welche das ist, erfahren Sie im Faktencheck.

Die einen denken schon an Reisen ins europäische Ausland, die anderen müssen sich langsam aber sicher mit Auswärtsfahrten nach Heidenheim oder Sandhausen anfreunden. Die Ausgangslage beim hessischen Nachbarschaftsduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 ist klar wie selten. Warum Wettfreunde ihr Erspartes auf einen Heimsieg setzen sollten, steht im Angeberwissen.

Heimstärke trifft Auswärtsschwäche

Die Arena im Frankfurter Stadtwald hat sich zu einer echten Festung entwickelt. Die Eintracht ist saisonübergreifend seit zehn Heimspielen unbesiegt und hat dabei unter anderem Gegner wie die Bayern oder Borussia Dortmund mit langen Gesichtern nach Hause geschickt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt 98 der nächste gern gesehene Gast wird, ist hoch. Die Lilien haben in dieser Saison nämlich tatsächlich das fragwürdige Kunststück vollbracht, alle ihre acht Auswärtsspiele zu verlieren. Klarer Vorteil Eintracht.

Himmelhochjauchzend gegen zu Tode betrübt

Die aktuelle Formkurve beider Teams spricht ebenfalls eine eindeutige Sprache: Während die Eintracht mit 32 Punkten nach 18 Spielen einen neuen Vereinsrekord in Zeiten der Drei-Punkte-Regel aufgestellt hat, sind die Lilien mit insgesamt neun Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. In der langen Geschichte der Bundesliga gab es bislang genau sieben Teams, die zum gleichen Zeitpunkt eine genauso schlechte Bilanz hatten. Alle stiegen am Ende ab.

Hinten schlecht, vorne noch schlechter

Die beiden Hauptgründe für das schlechte Abschneiden der Darmstädter sind schnell benannt: Das Team von Trainer Torsten Frings ist in der Defensive zu anfällig und in der Offensive zu harmlos. Die Lilien haben die zweitschlechteste Abwehr (36 Gegentore) und den harmlosesten Sturm (zwölf Tore) der Liga. Es vergingen ganze 599 Minuten, ehe Sidney Sam am vergangenen Spieltag die torlose Serie der Darmstädter beendete. Grund zum Jubeln gab es trotzdem nicht: Gegner Köln netzte bekanntlich sechsmal ein.

Eintracht hinten sicher

Im Gegensatz dazu steht die Frankfurter Eintracht: Coach Niko Kovac hat es geschafft, die lange Zeit sehr wacklige Abwehr des Fastabsteigers der vergangenen Saison zu stabilisieren. Elf Gegentore in 18 Partien werden aktuell nur von Spitzenreiter Bayern München unterboten. Ob es den Darmstädtern, die in den vergangenen neun Spielen lediglich einen Punkt sammeln konnten, gelingt, diesen Defensivriegel zu knacken, darf zumindest bezweifelt werden.

Immer wieder sonntags

Und als wäre das alles noch nicht genug, spricht auch noch die Spielansetzung für die Eintracht. Die Eintracht ist seit Januar 2016 sonntags ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis), die Lilien haben alle ihre vier Sonntagsspiele in dieser Spielzeit verloren. Hoffnung macht allerdings ein Blick auf die jüngste Vergangenheit: Das letzte Hessenduell in Frankfurt fand nämlich auch an einem Sonntag statt – und der Sieger damals hieß bekanntlich: Darmstadt 98.