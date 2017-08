Die Fans von Eintracht Frankfurt müssen sich zum Bundesligastart in Freiburg auf eine längere Anreise einstellen. Auf der Bahnstrecke in den Breisgau gibt es Störungen.

"Ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug sch…egal, Eintracht Frankfurt international", heißt es in einem bekanntem Fangesang des Frankfurter Anhangs. Hauptsache auswärts dabei sein und die Mannschaft unterstützen. Doch was für die Zeiten in der Europa League noch stimmen mochte, hat in dieser Saison für den Bundesligaauftakt beim SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht unbedingt Gültigkeit.

Notverkehr mit Bussen

Das Problem liegt auf der beschienten Fernverkehrsstrecke in den Breisgau. Zwischen Rastatt und Baden-Baden ist vorerst kein Verkehr möglich, teilte die Bahn mit. Grund dafür sei eine technische Störung, die mit Bauarbeiten an einem Tunnel zu tun habe. Als Folge davon hätten sich Gleise abgesenkt.

Auf der 20 Kilometer langen Strecke wurde ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, konnte ein Bahn-Sprecher auf Nachfrage des hr-sport am Montag vorerst nicht sagen. Offiziell wird derzeit von einer Sperrung bis voraussichtlich 26. August gesprochen.

Vielleicht über Basel?

Was das für die Eintracht-Fans bedeutet, die sich auf den Weg nach Freiburg machen wollen? Zugreisende müssen sich auf eine längere Fahrt gefasst machen. Die Bahn geht von Verzögerungen "von bis zu 60 Minuten" aus.

Die Hoffnung besteht, dass das Problem doch noch bis zum Bundesligastart behoben wird. Falls nicht, könnte es ratsam sein, sich doch mit anderen Verkehrsmitteln auf den Weg zu machen. Der nächstgelegene Flughafen ist übrigens Basel-Mülhausen, 60 Kilometer von Freiburg entfernt. Dann würde zumindest "Eintracht Frankfurt international" wieder stimmen.