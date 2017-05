Berlin platzt aus allen Nähten: Die Suche nach einer Unterkunft gestaltet sich für viele Fans der Frankfurter Eintracht beinahe so kompliziert wie das Auftreiben eines Tickets für das Pokalfinale. Jetzt bleiben nur noch drei Möglichkeiten.

Kirchentag, langes Wochenende und DFB-Pokalendspiel. Es gibt wahrlich entspanntere Zeitpunkte, um der Hauptstadt einen Besuch abzustatten als am letzten Mai-Wochenende. "Wir rechnen mit zwei Millionen Übernachtungsgästen", sagt Christian Tänzler von der Tourismusorganisation visitBerlin dem hr-sport. Wer jetzt noch keine Unterkunft habe, dem empfiehlt der Experte vor allem eines: Beeilung!

94 Prozent Auslastung

Gerade die Besucher des Finales zwischen der Frankfurter Eintracht und Borussia Dortmund haben es wegen der erst seit Ende April feststehenden Paarung besonders schwer, eine Bleibe zu finden. Ein Blick auf das Buchungsportal booking.com verrät: Von allen zur Verfügung stehenden Berliner Hotels und Pensionen sind in der Nacht vom 27. auf den 28. Mai aktuell stolze 94 Prozent ausgebucht.

Nicht viel besser ist die Lage bei der privaten Vermietungsplattform Airbnb. Lediglich ein Prozent der inserierten Unterkünfte sind noch zu haben. "Es ist auch für Berliner Verhältnisse eine angespannte Situation", erklärt Tänzler: "Es gibt noch Zimmer, aber was Preis und Lage angeht, muss man flexibel sein." Die Formel ist denkbar einfach: mittendrin und teuer oder abgelegen und erschwinglicher.

Marmorbad oder Schlafcouch

Für eine Übernachtung im 5-Sterne-Tempel am zentralen Bebelplatz werden beispielsweise 1.150 Euro fällig. Dafür darf sich der anspruchsvolle Schlachtenbummler auf ein Marmorbad mit beheizbarem Mosaikboden freuen. Für die gleiche Summe steht auch ein luxussanierter Wasserturm zur Verfügung. Der Vorteil: Fußläufig zum Olympiastadion lassen sich hier zumindest die Taxikosten sparen.

Die Alternativen für den kleineren Geldbeutel lesen sich etwas weniger mondän. Eine "Schlafcouch in Marzahn" gibt es auf Airbnb für 45 Euro - der Pärchen-Tarif liegt bei 75 Euro. Ab 15 Euro kann man sich in einer Bootskajüte in der Rummelsburger Bucht je nach Wellengang mehr oder weniger behutsam in den Schlaf schaukeln lassen. Nicht minder idyllisch geht es im Hotel am Müggelsee tief im Berliner Osten zu. Die Fahrt von "janz weit draußen" mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion ist mit 1:36 Stunden jedoch gerade mal zehn Minuten kürzer als eine Anreise vom Hamburger Hauptbahnhof zum Endspiel-Ort.

Plan C: Durchfeiern

"Ich würde es mal in Spandau versuchen - oder auch in Lichtenberg und Köpenick ", rät Tourismus-Experte Tänzler allen Spätbuchern. Eine gute Verkehrsanbindung gebe es überall in der Stadt, versichert er. An Gastfreundschaft fehle es dem Berliner ohnehin nicht. "Wir freuen uns darauf, die Stimmung wird super sein", meint Tänzler optimistisch.

Auf eine ausgelassene Stimmung nach Schlusspfiff hoffen auch alle Fans der Eintracht. Und im Falle eines Pokalsiegs der Hessen hätte sich das mit der Unterkunft für viele ohnehin erledigt. Dann wird einfach durchgefeiert.