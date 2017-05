Unzähmbarer Bulle oder bulliges Ausnahmetalent? Ante Rebic belebt die Offensive, hat aber Disziplin-Probleme. Bis Mittwoch muss Eintracht Frankfurt über seine Zukunft entscheiden.

Beim Pokalfinale in Berlin hat Ante Rebic ein letztes Bewerbungsschreiben abgegeben. Der vom AC Florenz an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Stürmer zeigte beim 1:2 gegen den BVB eine seiner wohl besten Leistungen im Trikot der Hessen und sorgte mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleich für akut auftretende Ekstase in der Olympiastadion-Ostkurve und im Nachhinein für tiefe Stirnfalten bei den Verantwortlichen. Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und Trainer Niko Kovac müssen nämlich nun innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob sie den zuletzt etwas in Ungnade gefallenen 23-Jährigen halten – oder nicht.

Die 3,2 Millionen-Euro-Entscheidung

"Er hat nach vorne große Fähigkeiten. Aber wenn er nicht nach hinten arbeitet, geht es eben nicht", hatte Coach Kovac das große Dilemma seines Landsmanns schon im Dezember zusammengefasst. Rebic hat zwar alles, was ein Top-Stürmer braucht: Er ist schnell, setzt seinen Körper robust ein und scheut sich vor keinem Zweikampf. Gleichzeitig hat er aber auch seinen eigenen Kopf, nicht immer große Lust auf Abwehrarbeit und in dieser Spielzeit nur zwei Bundesliga-Tore erzielt. Bis zum 31. Mai muss die Eintracht abwägen, ob dieses Gesamtpaket rund 3,2 Millionen Euro wert ist.

An diesem Tag endet die im Leihvertrag verankerte Kaufoption, die den Angreifer dauerhaft an Frankfurt binden würde. Das Ausfüllen der Überweisung in Richtung Toskana, das lange Zeit nur Formsache schien, ist wohl völlig offen. "Es ist sicherlich ein Problem, wie sich Ante im Moment zeigt“, hatte Sportdirektor Hübner Rebic nach dessen Lustlos-Auftritt inklusive zehnter (!) Gelber Karte beim Spiel in Mainz angezählt. Damals standen die Zeichen eher auf Abschied, in Berlin hat Rebic die Verantwortlichen aber noch einmal zum Nachdenken gebracht. "Wenn er das abruft, was er kann, ist er für jede Mannschaft eine Verstärkung", lobte Kovac.

In der Offensive schon gut bestückt

Knapp 15 Millionen Euro hat die Eintracht dem Vernehmen nach für Transfers auf der hohen Kante. Ein Großteil davon – rund sechs Millionen – ist schon für Mittelstürmer Sebastian Haller draufgegangen. Der finanziell überschaubare Deal mit Offensiv-Talent Luka Jovic soll zudem in den nächsten Tagen festgezurrt werden, U19-Torjäger Renat Dadashov darf sich zum Nulltarif bei den Profis anbieten. Viele offene Planstellen in der Abteilung Attacke, in der lediglich Abgang Haris Seferovic einen Platz freimacht, gibt es demnach nicht mehr. Im zentralen defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung klaffen deutlich größere Lücken, die mit Investitionen dringend geschlossen werden müssten.

Die Eintracht sollte sich dennoch genau überlegen, ob man diesen besonderen Spielertyp wirklich ziehen lassen sollte. Der Kroate, der vom damaligen kroatischen Nationalcoach Kovac im Sommer 2014 in den WM-Kader für die Wettkämpfe in Brasilien berufen worden war, passt in kein Schema und ist genau deshalb so schwer greifbar. Für Vorgesetzte und Gegner gleichermaßen. Rebic konnte bei keinem seiner vorherigen Clubs dauerhaft überzeugen, erst Kovac brachte das schlampige Genie in die Spur. Zumindest teilweise.

Viel hui, aber auch pfui

In seinen 24- Bundesliga-Spielen gab Rebic in dieser Spielzeit von allen Eintracht-Profis durchschnittlich die meisten Torschüsse pro Partie ab (2,82), war an den meisten gefährlichen Aktionen beteiligt (4,93) und bestritt die mit Abstand meisten Mann-gegen-Mann-Duelle (knapp 34 in 90 Minuten). Gleichzeitig hat er aber auch die schlechtesten Zweikampfwerte im Team (38 Prozent) und die bereits erwähnte mangelhafte Torausbeute von 0,13 Treffern pro Spiel. Viel hui, aber auch ein bisschen pfui. "Ich kenne Ante aus der U21, ich kenne ihn aus der A-Nationalmannschaft, und ich weiß, was er kann", so Kovac, der deshalb aber auch die Schwächen seines Schützlings kennt. "Wenn er nicht mit nach hinten arbeitet, stimmt das Gleichgewicht nicht mehr."

Am letzten Punkt hat Rebic gearbeitet. Auf der großen Bühne des Pokalfinals fand er den Rückwärtsgang ohne Probleme und ackerte wie ein Wilder auch nach hinten. Rebic kann, wenn er will. Die Frage ist, ob jetzt die Eintracht noch will. Der verpasste Titelgewinn hat Geld gekostet, jede Ausgabe muss sitzen. "Das bedeutet, dass wir jeden Euro umdrehen müssen, bevor wir ihn ausgeben", so Kovac, der seinen Sommerurlaub erst nach intensiven Gesprächen mit Bobic und Hübner antreten wird. Den Namen Rebic kann das Frankfurter Entscheider-Trio am Mittwoch von der To-Do-Liste nehmen – so oder so.