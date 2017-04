Winterneuzugang Marius Wolf hat seine ersten Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt bestritten. Geht es nach dem Youngster, kommen gerne noch ein paar obendrauf. Gerne auch in der nächsten Saison.

Als die Frankfurter Eintracht im Winter bekanntgab, Marius Wolf werde von Hannover 96 bis Saisonende ausgeliehen, rieben sich viele verwundert die Augen. Ein Zweitliga-Spieler? Der bei den Niedersachsen in dieser Saison nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen war?

In Frankfurt hat sich der 21-Jährige allen Zweifeln zum Trotz schnell an die Mannschaft heran gespielt – und sich für ein Engagement über die Spielzeit hinaus empfohlen.

Fußball und Familie

"Ich fühle mich hier wohl, habe mich sehr gut eingelebt", sagte Wolf im hr-heimspiel! am Montagabend. Die Mannschaft habe ihn gut aufgenommen, er fühle sich als Teil des Teams und könne sich durchaus vorstellen, im Sommer nicht, wie vorgesehen, nach Hannover zurückzukehren. Aus zweierlei Gründen.

Zum einen hat er bei der Eintracht im Spiel gegen Köln sein Startelfdebüt für die Hessen gegeben und durfte auch vergangenen Freitag gegen Bremen 22 Minuten mitwirken. Zum anderen ist der gebürtige Bayer ein Familienmensch und freut sich dementsprechend über die relativ kurze Distanz zu seinen Angehörigen. Und die Eltern? "Die freuen sich natürlich über jedes Spiel, das ich mache", so Wolf.

Den Dämpfer verarbeiten

In Hannover, das viel weiter von Zuhause weg ist, hatte der flinke Rechtsaußen zuletzt einen schweren Stand, reiste des Öfteren mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord umher. "Das ist für einen jungen Spieler am Anfang schon ein Dämpfer", gestand Wolf, der sich aber bald mit dem Rückschlag arrangierte. "Es bringt nichts, sich hängenzulassen. Also habe ich an mir gearbeitet."

Eintracht-Trainer Niko Kovac und seinem Scouting-Team ist das nicht entgangen. In Frankfurt machte der Coburger nur positiv von sich reden. Eine Rückkehr zu den 96ern scheint derzeit für keine der Parteien eine gute Lösung. Das Internetportal transfermarkt.de taxiert Wolfs Marktwert auf 350.000 Euro.