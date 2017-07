Mittelfeldspieler Danny Blum hat auf dem Weg zum Durchbruch bei der Frankfurter Eintracht auch im zweiten Jahr mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Einem seiner Teamkameraden traut er hingegen eine ganz große Karriere zu.

Eigentlich bringt Danny Blum all das mit, was von einem Flügelspieler im modernen Fußball verlangt wird. Er ist schnell, technisch versiert, traut sich ins Eins-gegen-Eins oder zieht mit dem Ball am starken linken Fuß in die Mitte und sucht den Abschluss. "Viele Außenspieler können ein Spiel alleine entscheiden", meint Blum. Kein Wunder also, dass die Frankfurter Frankfurt den Vertrag des 26-Jährigen, der vor Jahresfrist vom 1. FC Nürnberg gekommen war, zuletzt um drei Jahre bis 2020 verlängerte.

Richtig durchsetzen konnte sich Blum trotz bester Ansätze bei den Hessen bislang dennoch nicht. Insgesamt 18 Pflichtspiele absolvierte der im pfälzischen Frankenthal geborene Profi in der abgelaufen Saison, 14 Mal wurde er dabei eingewechselt, nur drei Mal ging es über die volle Distanz. Neben längeren Verletzungspausen machte ihm auch die Konkurrenz zu schaffen. "Ich bin froh, dass ich hier bin und viel dazugelernt und körperlich zugelegt habe", sagt er rückblickend trotzdem zufrieden.

Kein Platz auf dem Feld

Ob sich an Blums Situation in der neuen Spielzeit viel ändern wird, bleibt abzuwarten. Zwar ist mit Ante Rebic ein sportlich wertvoller, aber charakterlich schwieriger Widersacher nicht weiter beschäftigt worden. Sportvorstand Fredi Bobic kündigte jedoch Ersatz auf dieser Position an. "Es ist immer schwer, gute Außenspieler zu finden. Die meisten gehen zu den großen Vereinen", meint Blum gelassen. Aktuell arbeitet er im Trainingslager in Gais zumindest in Sachen Fitness eifrig für mehr Einsatzzeiten.

Ein anderes Problem, das auf den 26-Jährigen zukommen könnte, ist allerdings taktischer Natur. Spielt die Eintracht – wie in der Vergangenheit immer häufiger – nicht in einer 4-2-3-1-Formation mit zwei klassischen Außen, ist für Blum und seine Qualitäten eigentlich kein Platz. "Ich spiele da, wo der Trainer mich braucht", sagt er mit einem tiefen Griff in die Floskelkiste. Gut möglich, dass in diesen Fällen aber oftmals nur die Joker-Rolle übrig bleiben dürfte.

Von Jovic begeistert

Luka Jovic könnte mal ein Großer werden. Bild © Rhode/Storch

Doch Blum denkt mannschaftsdienlich. Natürlich wolle auch er immer spielen, letztlich zähle aber immer der gemeinsame Erfolg. Und hier sieht der Mittelfeldmann die Eintracht gut gerüstet. Durch die Neuzugänge habe man Qualität hinzugewonnen. "Sie sind im Kopf sehr weit, wussten von Anfang an, wie es der Trainer haben will. Wir sind weiter als im vergangenen Jahr", bilanziert er.

Angetan zeigt sich Blum besonders von der Offensivabteilung. Neben Hoffnungsträger Sebastien Haller, der mit seiner Präsenz und als wichtige Anspielstation überzeuge, deute auch Luka Jovic sein Talent an. Der 19-Jährige, der für zwei Jahre plus Kaufoption von Benfica Lissabon ausgeliehen wurde, habe eine große Zukunft vor sich, so Blum. "Das, was ich sehe, ist schon beeindruckend", lobt er seinen quirligen Mitspieler: "Er ist für viele Abwehrspieler ein ganz, ganz unbequemer Stürmer."

Mit einem guten Start zum Ziel

Konkrete Prognosen, wohin der Weg der Frankfurter in der neuen Spielzeit führen könnte, wollte Blum jedoch nicht abgeben. Man tue gut daran, wieder von Spiel zu Spiel zu denken und die 40 Punkte voll zu machen. Mit einem guten Start wolle man diesem Ziel schnellstmöglich näherkommen. Gerne würde Danny Blum dabei höchstpersönlich mithelfen und bei allen guten Anlagen nun auch den Durchbruch schaffen.