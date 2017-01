Der nächste Neue ist da: Die Frankfurter Eintracht sichert sich die Dienste des 19-jährigen Max Besuschkow. Der Mittelfeldspieler kommt aus Stuttgart und ist Sportvorstand Fredi Bobic bereits bestens bekannt.

Kurz vor dem Trainingsauftakt am Dienstag hat die Frankfurter Eintracht den zweiten Neuzugang in der Winterpause präsentiert. Junioren-Nationalspieler Max Besuschkow wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfB Stuttgart nach Frankfurt und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2020. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 19-Jährige, der in dieser Spielzeit hauptsächlich in der Regionalliga Südwest eingesetzt wurde und dort in 19 Spielen drei Tore erzielte, ist Sportvorstand Fredi Bobic aus gemeinsamen Zeiten in Stuttgart noch bestens bekannt.

Bobic und Besuschkow kennen sich bestens

"Ich kenne Max Besuschkow schon seit meiner Zeit beim VfB Stuttgart und konnte mich über sein vorhandenes Talent überzeugen", so Bobic. "Wir wollen ihm in Frankfurt die Möglichkeit bieten, unter Bundesligabedingungen zu trainieren und ihm die Zeit geben, sich zu weiter zu entwickeln."

Besuschkow selbst, der in Tübingen geboren wurde und bis zur U19 alle DFB-Jugendnationalmannschaften durchlief, freut sich auf die Aufgabe bei der Eintracht. "Ich möchte in jedem Training und in jedem Spiel Gas geben", sagte er.

Ordonez ebenfalls im Training

Zuvor hatte die Eintracht bereits den ecuadorianischen Innenverteidiger Andersson Ordonez verpflichtet, der am Dienstag erstmals im Kreise der Mannschaft trainiert.