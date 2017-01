Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat zum Abschluss des Trainingslagers ein positives Fazit gezogen. Im Interview mit dem hr-sport spricht er über Schmerzgrenzen, junge Spieler und die ersten Partien nach der Winterpause.

hr-sport: Am Ende eines Trainingslagers sagt niemand: Das war nicht gelungen. Deshalb frage ich anders: Was war denn besonders gelungen hier im Trainingslager in Abu Dhabi?

Fredi Bobic: Besonders gelungen war, dass alles über die Jahre hinweg schon eingespielt ist, sodass alles perfekt verlaufen ist. Wir haben keine richtig schwer Verletzten. Das ist wichtig und ich hoffe, das bleibt auch am letzten Tag und nach dem Spiel noch so, dass alle Spieler gesund aus dem Trainingslager rausgehen. Damit wir dann für die nächsten 18 Spiele in der Bundesliga gut vorbereitet sind. Es war rundum gelungen, und es wurde hier richtig hart gearbeitet.

hr-sport: Undankbar ist auch immer die Frage nach den Gewinnern und Verlierern. Deshalb auch hier die andere Frage: Was hat Ihnen bei der Mannschaft besonders gut gefallen, was sind Ihre Eindrücke?

Bobic: Sie waren alle fleißig, haben ihre Hausaufgaben schon während des Urlaubs gemacht, aber auch hier Schweiß gelassen. Vielleicht sind sie auch über den einen oder anderen Schmerz hinweggegangen. Das ist ganz normal. Sie wissen, dass viel Arbeit dafür nötig ist, um so eine Hinserie zu spielen. Das haben sie auch im letzten Sommer gespürt. Da waren sie auch leidensfähig. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende: Dass man es als selbstverständlich sieht, dass man Dinge tun muss, um besser zu werden.

hr-sport: Ein paar frische Gesichter waren auch dabei: Wie zeitnah können Spieler wie Sahverdi Cetin und Max Besuschkow ernsthafte Optionen für die Bundesliga sein?

Bobic: Das wird sich bei den Jungs selbst zeigen. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen und jede Personalie für sich sehen. Cetin ist frische 16 Jahre alt und hat das hier wirklich toll gemacht. Er hat sich gut integriert und sich auch verdient, hier dabei zu sein. Er wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher immer mal wieder bei uns aufschlagen, auch im Training. Aber seine Heimat ist die U17 und der Riederwald. Das weiß er. Trotzdem werden wir ein Auge darauf haben, wie seine Entwicklung ist. Deswegen müssen wir die Erwartungen nicht überhöhen. Aber für uns und ihn persönlich war dieses Kennenlernen sehr wichtig, um zu sehen, wie weit er ist. Er ist seinem Alter schon einige Schritte voraus.

Zitat „Viele Mannschaften spielen nicht gern gegen uns, weil wir ihnen alles abverlangen.“ Zitat von Fredi Bobic, Sportvorstand Zitat Ende

Bei Max Besuschkow ist es so, dass er schon länger im Männerbereich ist. Das merkt man. Er ist viel stabiler und hat das gut gemacht. Es wird an ihm liegen. Er weiß, wenn er dran bleibt, wird er auch mal die Möglichkeit haben, in den Kader zu rutschen oder zu spielen. Aber das muss er in den nächsten Wochen bestätigen. Er wird auch noch in ein Loch kommen, aber man merkt ihm an, dass er sehr frisch, fröhlich und frei da rangeht. Er arbeitet unheimlich akribisch an sich, hört gut zu und hat hier im Trainingslager schon seinen Mehrwert gezeigt. Ich glaube, da waren die Trainer sehr zufrieden mit ihm.

hr-sport: Ein Blick nach vorn: Wie viel wird von den ersten beiden Spielen in Leipzig und auf Schalke abhängen?

Bobic: Die zwei Spiele werden mir zu hoch gehängt. Egal, was dabei herauskommt – wir gehen als Mannschaft in das erste Spiel in Leipzig und denken dann nach dem Spiel an das nächste. Das werden wir immer so machen. Wir werden alles dafür geben, weiter ein unangenehmer Gegner zu sein. Viele Mannschaften spielen nicht gern gegen uns, weil wir ihnen alles abverlangen. Das werden wir weiter tun. Es sind so viele Spiele zu spielen, da sind die ersten beiden gar nicht so entscheidend. Aber natürlich ist ein guter Start immer wichtig. Das war auch in der Hinrunde so, als wir mit Schalke und einem Sieg gestartet sind. Das tut natürlich gut. Ich würde es mir für die Jungs wünschen, dass sie schon beim ersten Spiel ein positives Ergebnis schaffen.