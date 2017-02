Bruno Hübner hatte nach der kuriosen Pleite gegen Ingolstadt Redebedarf. Der Eintracht-Sportdirektor war mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns überhaupt nicht zufrieden. Selbstkritischer präsentierten sich die Spieler. Die Stimmen zum Spiel.

Bruno Hübner: Wir sind natürlich enttäuscht. Aber heute war so ein Tag, da ist einfach alles gegen uns gelaufen. Natürlich waren wir schlecht im Spiel, aber die erste richtige Chance hatten wir. Aus einer Fehlentscheidung bekommen wir einen Eckball, der keiner war – und was dann entscheidend war, war der Platzverweis. Für mich war es keine Rote Karte. Auch die Rote Karte gegen Leckie war für mich ein Witz. Das ist dann nur noch eine Konzessionsentscheidung. Gegen Ingolstadt mit einem Mann weniger: Wir haben nicht umsonst die ganze Woche vor ihnen gewarnt. Wir wussten, wie aggressiv und zweikampfstark die Mannschaft ist. Der Elfmeter war die einzige Situation in der wir das Spiel hätten drehen können. Den kann man mal verschießen, aber der Nachschuss, der tut doppelt weh. Den muss Hasebe machen. Aber gut: Das müssen wir abhaken und uns auf die Hertha konzentrieren. Unser Trainer wird für Berlin eine Mannschaft finden, die dem Spiel gerecht wird.

Niko Kovac: Es ist heute ein Tag, an dem uns im Großen und Ganzen nicht viel gelungen ist – obwohl wir vier gute Chancen hatten. Aber das passiert: Wenn du deine Möglichkeiten nicht verwandelst, dann wird es in der Bundesliga schwer. Es ist egal, ob der Eckball berechtigt war oder nicht. Wir müssen da hellwach sein und unsere Zuordnung haben. Bei der Roten Karte wollte Abraham zum Ball gehen, der dann weggesprungen ist – und just in dem Moment trifft er den Gegenspieler. Okay, wenn der Schiedsrichter sagt, das ist Rot, dann ist es die Aktion von Leckie auch. Ich glaube, er hätte beide Karten nicht zeigen müssen. Einen Elfmeter kann man verschießen. Was mich ärgert, ist dass alle schon am Jubeln sind, obwohl der Ball erst noch ins Tor muss. Das gibt es doch nicht. Wir haben schon vier Elfmeter gehabt und es ist jedes Mal dasselbe. Ich habe gelernt: Solange der Ball nicht über der Linie ist, ist es kein Tor. Aber das nur nebenbei.

Alex Meier: Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt – dann kam der Eckball, der keiner war, und die Rote Karte, die, glaube ich, auch keine war. Der Plan in der zweiten Halbzeit war, erst mal kein zweites Tor zu kriegen – und dann eben selbst eins zu machen. Einen Elfmeter zu verschießen, das kenne ich ja auch, das passiert mal. Aber es gibt eben so Tage, da kommt alles zusammen. Jetzt haben wir mal zwei Spiele verloren, aber da ist noch alles im grünen Bereich. Wir werden auch für Berlin wieder elf Spieler finden, die auf dem Platz stehen und alles geben werden.

Bastian Oczipka: Heute hat bei uns gar nichts gepasst. Es gab Entscheidungen gegen uns, aber letztlich war es einfach auch Unvermögen. Wir wollten eigentlich von Anfang an Druck machen, sind aber nie ins Spiel gekommen. Wir haben viele lange Bälle und viele Fehlpässe gespielt. Mit der Roten Karte wurde es natürlich noch schwerer. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht, haben die Hochkaräter aber nicht genutzt. Ich habe schon in der Winterpause gesagt, dass diese Momente kommen werden, dass wir auch mal zwei Spiele am Stück verlieren. Wir können das schon ganz gut einordnen.