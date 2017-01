Niko Kovac fand bei der Ansprache an sein Team in der Hinrunde meist die richtigen Worte.

Niko Kovac fand bei der Ansprache an sein Team in der Hinrunde meist die richtigen Worte. Bild © Rhode/Storch

Erst der Fast-Abstieg, jetzt mit Kurs auf Europa: Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga ein überragendes Halbjahr hingelegt. Die Hessen befinden sich weiter im Umbruch und werden in der Tabelle von etablierten Clubs gejagt. Die Chancen auf Europa stehen dennoch nicht schlecht.

So lief die Hinrunde

Die bisherige Saison verlief für die "Adler" der Eintracht wie ein einziger Höhenflug. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr hat Trainer Niko Kovac der Mannschaft über den Sommer neues Selbstbewusstsein eingeimpft und frisches Kräfte integriert. Mit großem Erfolg: Frankfurt steht nach 16 Spieltagen auf einem sensationellen 4. Tabellenplatz.

Barkok (v. li.), Hrgota, Fabián und Co. hatten bislang gut lachen. Bild © Imago

Das Frankfurter Gebilde fußt vor allem auf einem überragenden Defensivverhalten. Eine Mischung aus frühem Pressing und kompromissloser Aufräumarbeit am eigenen Strafraum war für viele Bundesliga-Konkurrenten zu viel. Die Eintracht, dank der Trainingsarbeit von Kovac topfit, punktete gegen sämtliche Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Ausrutscher wie das 0:1 beim Tabellenletzten Darmstadt am 2. Spieltag blieben die Ausnahme.

Bestnoten verdienten sich vor allem die Torverhinderer: Schlussmann Lukas Hradecky brachte mit seinen Paraden zahlreiche Offensivreihen zur Verzweiflung, davor räumten David Abraham, die bärenstarke Real-Madrid-Leihgabe Jesus Vallejo und Makoto Hasebe in neuer Rolle als Quasi-Libero ab. Zwölf Gegentore in 16 Spielen bedeuten Platz zwei im Bundesliga-Ranking.

Wer kommt, wer geht

Die Umstrukturierung der Eintracht schreitet auch im Winter voran. Anders als im Sommer werden allerdings keine Grundpfeiler ausgetauscht, sondern Stellschrauben gedreht. Trainer Kovac scheut mit Blick auf die Zusammenstellung seines Kaders nicht vor unangenehmen Entscheidungen zurück: Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Enis Bunjaki und Joel Gerezgiher eröffnete er zum Trainingsauftakt, dass sie in Frankfurt vorerst keine Zukunft hätten. Das Quartett durfte auch nicht mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi fliegen, Flum reagierte mit einem Blitz-Transfer nach St. Pauli.

Andersson Ordonez kam im Winter neu nach Frankfurt. Bild © Rhode/Storch

Auf der anderen Seite verpflichteten die Frankfurter Spieler mit Perspektive. Der Ecuadorianer Andersson Ordonez darf nach Ansicht der sportlichen Führung gern sofort weiterhelfen. Der 22-Jährige bekommt aber die Zeit, um sich in Ruhe an Klima, Gepflogenheiten und Tempo in Deutschland zu gewöhnen, ehe er voraussichtlich in der kommenden Runde angesichts des drohenden Abschieds von Vallejo eine tragende Rolle im Defensivverbund spielen soll. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Max Besuschkow soll in Ruhe an den Kader herangeführt werden.

Zudem treibt Kovac das Projekt Jugend forscht weiter voran. Nachdem bereits der 18-jährige Aymen Barkok in der Hinrunde mit Kabinettstückchen und wichtigen Scorerpunkten bleibenden Eindruck hinterlassen konnte, durfte der B-Jugendliche Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin mit ins Trainingslager reisen, um den Bundesliga-Kader zu beschnuppern.

Der Trainer

Der Erfolg der Eintracht ist untrennbar mit dem Namen Niko Kovac verknüpft. Im Endspurt der vergangenen Saison übernahm der 45-Jährige eine Mannschaft, die der 2. Bundesliga ohne Gegenwehr entgegen taumelte. Über die Relegation schaffte Kovac mit Frankfurt den Klassenerhalt und werkelt seither erfolgreich mit der sportlichen Leitung Fredi Bobic / Bruno Hübner an der "neuen Eintracht" – und das trotz prominenter Sommerabgänge wie Stefan Aigner und Carlos Zambrano.

Bei den Fans ist der Rückhalt für Kovac groß Bild © Rhode/Storch

Die Eintracht steht unter Kovacs Führung für einen taktisch disziplinierten Fußball, Fitness und körperliche Präsenz – oder wie es der Trainer selbst formulieren würde: Männerfußball. Der Diskussion um Fouls und Härte in der Bundesliga kann der Kroate nicht viel abgewinnen und legt Kollegen wie Schiedsrichtern lieber nahe, sich an den Verhältnissen in der englischen Premier League zu orientieren. Für Theatralik und Schauspielerei hat Kovac jedenfalls nichts übrig.

Mit dem Verein einigte sich Kovac Anfang Dezember auf eine Vertragsverlängerung bis 2019. Damit sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in Frankfurt gestellt. Bleibt für die Verantwortlichen nur zu hoffen, dass die Eintracht ihre extremen Formschwankungen der vergangenen Jahre unter der neuen sportlichen Führung dauerhaft ablegen kann.

Ausblick – warum nicht oben bleiben?

Der Tabellenvierte behält den Fuß auf dem Gaspedal. "Wir müssen zusehen, dass wir uns in allen Bereichen verbessern", fordert Kovac. Potenzial gibt es in dieser Hinsicht vor allem im Spiel nach vorne. 22 erzielte Tore sind der schwächste Wert der Top-6-Teams in der Liga. "Wir wollen die nötigen Mittel finden, um uns Chancen herauszuspielen und Tore zu erzielen", sagt Kovac.

Daneben wird sich zeigen müssen, ob die Eintracht auch auswärts so unbequem auftreten kann wie im eigenen Stadion: Frankfurt spielt noch auf Schalke, in Leverkusen, Berlin, München, Köln und Dortmund. Dazu geht es zum Ende der Hinrunde am 21. Januar zum Tabellenzweiten RB Leipzig. Dort wird die Form nach der Winterpause direkt auf eine harte Probe gestellt.

Anzeichen für einen Einbruch – wie etwa in der "Rückrunde der Schande 2011", als nach Platz sieben in der Hinrunde der Abstieg stand – gibt es derzeit nicht. Zu fit, zu diszipliniert tritt das Frankfurter Team in der laufenden Runde auf. Außerdem weiß Kovac im Zweifelfall, wie er seine Mannschaft vorm Abheben bewahren kann. Rein qualitativ sind Mannschaften wie der Neunte Leverkusen oder auch der Tabellenelfte Schalke stärker besetzt. Doch das hat die Eintracht bislang auch nicht davon abgehalten, besser zu punkten. Warum also nicht auch am Ende der Saison europäisch?