Ein Pokalfinale in der Hauptstadt: Auch für einen besonderen Frankfurter Fanclub wird damit ein Traum wahr. Beim Eintracht-Fanclub im Bundestag ist die Vorfreude groß - und der Optimismus grenzenlos.

Im Berliner Bundestag ist der Optimismus berufsbedingt zu Hause. Politiker sind quasi zur Hoffnung verpflichtet. Im Wahlkampf, aber offenbar auch in Sachen Fußball. "Die Eintracht kann es ja richtig gut. Sie zeigt es leider nur einmal im Jahr. Das wäre dann an diesem Samstag. Mein Tipp ist daher 12:0", sagt Omid Nouripour und muss dabei nicht einmal lachen.

Nouripour, in Frankfurt aufgewachsen und für die Grünen im Bundestag, ist Vorsitzender des Eintracht-Fanclubs "Bundesadler". Dem ersten seiner Art im Parlament. "Wir haben uns gegründet, da war die Eintracht wider der Naturgesetze nicht in der ersten Liga. Daher fanden wir, dass es Zeit für einen Fanclub wird und nannten uns ganz bescheiden 'Bundesadler'", erklärt er. Inzwischen gebe es sogar einen Bayern- und einen Bielefeld-Fanclub im Bundestag. "Wir haben also Pionierarbeit geleistet."

Die Uhr wird erst nach dem Finale repariert

Gemeinsames Anfeuern in voller Fanclub-Stärke ist allerdings ein echtes Problem. Zu selten sind so viele Politiker zur gleichen Zeit am gleichen Ort. "Einmal pro Halbserie versuchen wir allerdings, gemeinsam ins Stadion zu gehen", erzählt Nouripour. "Am besten ist es, wenn die Plenarwoche des Bundestages und eine Englische Woche zusammenfallen. Dann können wir alle gemeinsam gucken."

So wie beim Pokal-Halbfinale, mit dem nervenzerfetzenden Elfmeterkrimi in Mönchengladbach. Ein Abend, an den sich Nouripour täglich erinnert, wenn er an sein Handgelenk schaut. "In dem Moment, in dem Branimir Hrgota den entscheidenden Elfmeter schoss, blieb meine Uhr stehen. Warum, daran erinnere ich mich nicht mehr. Was ich allerdings weiß, ist, dass die Uhr erst nach dem Finale repariert wird."

Auch Politiker suchen nach Tickets

In Sachen Finaltickets geht es den Politikern übrigens wie den normalen Bürgern. "Ehrlich gesagt arbeiten wir wie alle anderen daran, dass wir Karten bekommen. Irgendwo werden wir das hoffentlich zusammen gucken. Vielleicht manche im Stadion und manche draußen. Aber wir alle werden uns über jedes einzelne der zwölf Eintracht-Tore freuen."

Dafür muss die Eintracht allerdings ein anderes Gesicht zeigen als über weite Strecken der Bundesliga-Rückrunde. Für die Frankfurter Fußball-Achterbahn dieser Saison hat Nouripour derweil eine relativ einfache Erklärung: "Wir haben eine so gute Hinrunde gespielt, dass wir zur Rückrunde gar nicht mehr angetreten sind. War ja auch nicht mehr nötig."

Merkel drückt der Eintracht nicht die Daumen

Im Bundestags-Fanclub sind übrigens Vertreter verschiedener Parteien aktiv. Auf prominente Unterstützung der berühmtesten deutschen Politikerin kann die Frankfurter Fußball-Familie allerdings nicht hoffen. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat laut Nouripour andere Vorlieben: "Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sie Dortmund-Fan. Außerdem hat sie mit Peter Tauber einen Generalsekretär aus Hanau, der Fan der Unaussprechbaren aus dem Rhein-Main-Gebiet ist." Mit BVB und Kickers Offenbach sei die Kanzlerin fußballtechnisch damit verdorben, meint Nouripour mit Augenzwinkern.

Also muss es eben ohne Angela Merkels Willen zum 12:0-Kantersieg reichen. Doch wer soll da eigentlich die Tore schießen? "Wir haben doch elf Spieler auf dem Platz. Dann muss einer halt zwei Tore schießen. Ich wäre für den Torwart", sagt Nouripour. Und muss noch immer nicht lachen.