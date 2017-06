Lukas Hradecky pokert um einen neuen Vertrag in Frankfurt und lehnt ein erstes Angebot ab. Die Eintracht will noch einmal nachbessern, um den Torhüter zu halten. Doch das sollte sie sein lassen.

Lukas Hradecky ist ein sympathischer Kerl. Er ist immer der erste Spieler in der Kurve, er stellt sich den Fans und bemüht sich redlich, die schwierige deutsche Sprache aus seinem meistens lachenden finnischen Mund zu quetschen. Selten hat es ein ausländischer Profi so schnell zu einem echten Frankfurter Junge geschafft, Hradecky ist im Herzen der Fans verwurzelt und könnte locker in die Fußstapfen von Spielern wie Jay-Jay Okocha oder Anthony Yeboah treten. Oder sollte man eher sagen: konnte.

Es geht ums Geld

Denn bei allen gegenseitigen Liebesbekundungen will Hradecky jetzt seine guten Leistungen auf dem Gehaltszettel gewürdigt sehen. Das ist sein gutes Recht, sein mittlerweile monatelanger Poker ist aber inzwischen ausgereizt. Die Eintracht hat sich gestreckt und streckt sich wohl noch immer. Von einer Aufstockung des Gehalts um rund zwei Millionen Euro ist die Rede. Hradecky hat eine erste Offerte abgelehnt – und damit sollte dann auch mal gut sein.

Denn was die Eintracht nicht braucht, ist ein Sommertheater. Was die Eintracht braucht, ist Planungssicherheit. Und das möglichst schnell. Eine sichere Nummer eins mit Namen Hradecky ist schön, eine Ablösesumme (die Option, dass Hradecky seinen Vertrag erfüllt und im nächsten Jahr ablösefrei wechselt, soll vermieden werden) aber auch nicht schlecht. Denn eins ist klar: Ein Ersatz wird schon irgendwie aufzutreiben sein. Das hat die Eintacht in der Vergangenheit bewiesen.

Trapp als positives Beispiel

Man erinnere sich nur an den Fall Kevin Trapp. Als sich der heutige Nationaltorwart vor zwei Jahren in Richtung Paris aufmachte, waren das Geschrei und die Sorgen groß. Auch Trapp war Leistungsträger, auch Trapp war eine Identifikationsfigur, auch Trapp war sympathisch. Doch dann kam dieser Keeper aus Finnland und seinen Vorgänger vermisste plötzlich niemand mehr. Die Eintracht sollte ihre Bemühungen einstellen, und zwar jetzt.