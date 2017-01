Philipp Hofmeister berichtet für den hr-sport aus dem Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Abu Dhabi. Was ihn dort bei der Ankunft erwartet hat - und was die ansässige Baubranche mit dem Klub gemein hat - erklärt er in seinem Blog.

+++ Tag 1: Parallelitäten +++

Es hat ja ein bisschen was von nach Hause kommen. Wer wie die Eintracht zum fünften Mal in Folge sein Winterquartier am selben Platz aufschlägt, der fühlt sich langsam fast schon heimisch. Und dem fallen Veränderungen auf. Das geht den Spielern genauso wie uns dem Anhang. Als wir also gestern Abend unser Hotel bezogen, fiel sofort auf, dass der große Hotel-Neubau nebenan inzwischen fertig ist. Sieht gut aus. Eine tolle Entwicklung. Und schwups: Schon haben wir die Parallele zur Eintracht.

Die Ausgangslage vor einem Jahr: eine taumelnde, hilflose Mannschaft. Ein schwer angeschlagener Trainer. Eine sich hinziehende Suche nach einem neuen, starken Mann im Klub. Und sportlicher Überlebenskampf in seiner reinsten Form. Die Ausgangslage heute: eine funktionierende Einheit. Ein Trainer, um den die Eintracht der ganze Rest der Liga beneidet. Und die Aussicht, mit einer ebenso konstanten Rückrunde eine einmalige Chance auf neue internationale Festspielnächte zu nutzen.

Die Gesamtlage rund um Eintracht Frankfurt ist in diesem Winter derart tiefentspannt, dass man ernsthaft lange überlegt, was den Leser zu Hause eigentlich so richtig interessieren würde. Wohlgemerkt: ein Jahr, nachdem hier allen Beteiligten aber sowas von die Düse ging. Welch eine Entwicklung. Eine Entwicklung, die so schnell ist, dass wohl selbst die Baubranche von Abu Dhabi darüber ehrfürchtig staunt.