Mit nur 23 Jahren hat Danny da Costa schon einige Höhen und Tiefen in seiner Fußballer-Karriere erlebt. Bei Eintracht Frankfurt soll es nun wieder bergauf gehen. Selbst das Wort Meisterschaft fällt.

Eines wird schon direkt zu Beginn des Gesprächs klar: Gute Laune ist bei Danny da Costa Programm. "Ich finde als Eintracht Frankfurt sollte man schon vor einer Saison sagen, dass alles außer der Deutschen Meisterschaft enttäuschend wäre", sagt da Costa schmunzelnd und stellt sofort klar: "War ein Witz!" Zu Scherzen ist der Neuzugang aus Leverkusen stets aufgelegt.

Und das, obwohl dem Verteidiger in seiner Karriere schon häufiger das Lachen verging. 2013 geriet da Costa in die Schlagzeilen, weil er rassistisch angefeindet wurde. Im Jahr darauf verletzte er sich schwer, seine Karriere war in Gefahr. Doch der mehrfache deutsche Junioren-Nationalspieler stellt seine Stehaufmännchen-Qualitäten ein ums andere Mal unter Beweis.

Anfeindungen von den Rängen

Beim Zweitligaspiel seines damaligen Vereins FC Ingolstadt gegen 1860 München wurde der Sohn eines Angolaners und einer Kongolesin von Zuschauern rassistisch beleidigt. "Ich wurde als Neger beschimpft und es gab vereinzelte Affenlaute. Es ging konsequent weiter, deshalb bin ich zum Schiedsrichter gegangen, um ihn darauf aufmerksam zu machen", berichtet er.

Der Vorfall schlug schließlich hohe Wellen, als sein Teamkollege Ralph Gunesch sich dazu auf seinem Facebook-Profil äußerte. "Dass es im Nachgang öffentlich wurde, war nicht meine Absicht", erinnert sich da Costa.

Verletzung bringt Karriere in Gefahr

Danny da Costa wird verletzt vom Feld getragen Bild © Imago

Im Jahr darauf geriet die Karriere des Talents in ernsthafte Gefahr. Im Topspiel gegen Düsseldorf verletzte sich der Rechtsverteidiger im Zweikampf schwer, erlitt einen offenen Unterschenkelbruch. Seine Ärtze rieten ihm sogar, seine sportliche Karriere zu beenden. "Ich brauche das nicht nochmal", kommentiert er seine schwere Verletzung knapp.

Dass da Costa seine Leichtigkeit nicht verlor, hat er zu großen Teilen seinem Umfeld zu verdanken. "Meine Familie und Freunde haben mir sehr geholfen wieder auf die Beine zu kommen. Sie haben mir immer positiv zugeredet haben und mich jederzeit unterstützt", erzählt er.

Neustart bei der Eintracht

Auch deshalb hat er trotz der Rückschläge nie ans Aufhören gedacht: "Dazu macht mir der Sport einfach viel zu viel Spaß." In Frankfurt wagt er nun den Neuanfang, will seinen Spaß am Sport für die nächsten vier Jahre auf den Rasen des Frankfurter Stadions bringen.

"Ich finde den Verein richtig gut. Von der Stadt habe ich auch nur Gutes gehört. Und nun alle zwei Wochen mit diesen Fans und dieser Kulisse im Rücken spielen zu dürfen, ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Das habe ich so noch nicht erlebt", schwärmt da Costa. Dafür will er hart arbeiten: "Die Vorbereitung ist dafür da, damit ich für die Saison bestens gewappnet bin. Deswegen ist das jetzt auch der Fokus Nummer eins." Und das meint Danny da Costa dieses Mal ganz ernst.