Eintracht Frankfurt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Danny da Costa kommt zur neuen Saison von Bayer 04 Leverkusen. Der 23-Jährige bindet sich langfristig an die Eintracht.

Danny da Costa heißt der nächste Neuzugang für die kommende Saison bei Eintracht Frankfurt. Der rechte Verteidiger kommt von Bayer 04 Leverkusen und unterschrieb am Mittwoch einen Vierjahresvertrag am Main. Nach Sebastien Haller ist er der zweite Eintracht-Neuzugang für die kommende Spielzeit. In der abgelaufenen Saison spielte er bei der Werkself kaum eine Rolle. Er bestritt drei Bundesligaspiele und ein Champions-League-Spiel für Bayer. Wie hoch die Ablöse ist, wurde nicht bekanntgegeben.

Junger Spieler mit Erfahrung

Zwischen 2012 und 2016 sammelte der Rechtsfuß Erfahrung beim FC Ingolstadt. Er feierte mit den Schanzern 2015 den Meistertitel in der zweiten Bundesliga sowie den Aufstieg ins Oberhaus. "Danny ist für sein Alter ein sehr erfahrener Rechtsverteidiger, der bereits 103 Spiele in der ersten Bundesliga, der zweiten Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal bestritten hat", weiß Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Er wird sich sicher schnell integrieren und eine große Unterstützung für uns sein", ist Bobic überzeugt.

Der 23-Jährige selbst freut sich auch auf seine neue Aufgabe in Frankfurt. "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen bedanken, die diesen Transfer möglich gemacht haben. Ich werde alles geben, um ein fester Bestandteil der Eintracht zu werden. Trotz meines Urlaubs freue ich mich bereits jetzt auf das neue Team und den Start der Vorbereitung."