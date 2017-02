Jesus Vallejo (li.) und Sven Schipplock treffen am Sonntag in Frankfurt aufeinander.

Jesus Vallejo (li.) und Sven Schipplock treffen am Sonntag in Frankfurt aufeinander. Bild © Rhode/Storch

Darauf kommt es im Spiel zwischen Eintracht und Lilien an

Die einen müssen ihre Hände bei sich behalten, die anderen sollten sich im Vorfeld eine große Mütze Schlaf gönnen: Diese Punkte müssen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 am Sonntag beim Aufeinandertreffen beherzigen.

Eigentlich ist die Rechnung einfach: Die Mannschaft, die am Sonntag (17.30 Uhr) ein Tor mehr schießt als ihr Gegner, gewinnt das Spiel. Aber wie stellt man das am besten an? Wir haben zusammengestellt, worauf Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 achten sollten.

Die Siegfaktoren der Eintracht

Anrennen mit Köpfchen: Bis zum Erbrechen hat Trainer Niko Kovac im Trainingslager das Spiel gegen tiefstehende Gegner geübt: Schnelle, präzise Bälle aus der Abwehr heraus, Spielverlagerung, Tempowechsel und die Lücke zwischen den gegnerischen Verteidigungsketten identifizieren. Immer und immer wieder. Das ist zwar mühsam und für Fußballer nicht immer ein Leckerbissen, aber die Trainingsarbeit könnte gegen Darmstadt, das mit Mann und Maus verteidigen wird, Früchte tragen. Und noch mehr: Ein Sieg dürfte der Eintracht als Blaupause für kommende Aufgaben dienen: Mit Ingolstadt, Freiburg und Hamburg werden demnächst drei Mannschaften im Stadtwald vorstellig, die ebenfalls nicht bedingungslos anrennen werden.

Dagegenhalten ja, aber…: Die Lilien definieren sich seit eh und je über Einsatz, Kampf und Leidenschaft. Das ist nicht neu. Natürlich muss die Eintracht dagegenhalten, darf nicht zurückziehen und muss um die zweiten Bälle fighten, als gäbe es kein Morgen. Dass die Frankfurter auch "eklig" können, haben sie in den Spielen gegen die "Großen" der Liga bereits gezeigt. Nur darauf sollte sich das Kovac-Team aber keineswegs verlassen. Wie es aussieht, wenn man sich gegen Darmstadt auf einen Schlagabtausch einlässt und dabei das Spielerische vergisst, hat Mönchengladbach beim 0:0 vor zwei Wochen gezeigt. Das Spiel der Gladbacher am Bölle war im gewissen Sinne auch eine Blaupause – die zeigt, wie es nicht geht.

Hände weg!: Auch wenn Darmstadt schon lange nicht mehr Angst und Schrecken mit seinen Standardsituationen verbreitet, so eilt den Lilien noch immer der Ruf einer Mannschaft voraus, die vor allem nach ruhenden Bällen Gefahr heraufbeschwört. Daher ermahnte Kovac seine Mannschaft auf der Pressekonferenz zum Spiel noch einmal ausdrücklich vor plumpen Fouls. "Darmstadt sucht jeden Körperkontakt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Freistöße zulassen", sagte der Kroate. Also: Hände weg vom Trikot und ja nicht zu viel Körperkontakt, liebe Frankfurter.

Die Siegfaktoren der Lilien

Ausgeschlafen ins Spiel: So offensichtlich, eigentlich so überflüssig zu erwähnen und doch so wichtig: Die Lilien sollten gerade in der Anfangsphase mit höggschde Konzentration zu Werke gehen. Denn während Spitzenteams wie Bayern oder Leipzig frühe Nackenschläge müde weglächeln und zum Gegenschlag ansetzen können, tut sich keine Mannschaft in der Bundesliga so schwer mit Comebacks wie Darmstadt. Dafür reicht ein Blick auf die Statistik: Ein Team, das zuletzt zehn Stunden (!) ohne Torerfolg war und überhaupt erst 12 Mal in 18 Spielen getroffen hat, muss sein eigenes Tor eben noch besser verteidigen als die Konkurrenz. Sonst wird es schwer mit dem Punkten.

Aus der Katastrophe lernen: Das 1:6 gegen Köln aus der vergangenen Woche darf getrost als Tiefpunkt der ohnehin nicht mit Highlights gespickten Darmstädter Saison bezeichnet werden. Die Lilien luden den Gegner mit unbedarfter Verteidigung zum Tag des offenen Tores ein und sollten daraus schleunigst lernen. "Wir waren zu anfällig", sagte Kapitän Aytac Sulu der Bild. "Gegen Frankfurt wollen wir die Räume eng und es ihnen so schwer wie möglich machen."