Pokal-Casting mit Happy-End: Eintracht Frankfurt geht dank der späten Aufholjagd gegen RB Leipzig mit neuer Motivation ins Pokalfinale. Was bedeutet das 2:2 für die Partie in Berlin? Eine Spielanalyse in fünf Punkten.

Dank später Tore von Jesus Vallejo und Danny Blum hat Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag ein 2:2 gegen RB Leipzig erkämpft. Marcel Sabitzer und Youssuf Poulsen hatten den Vize-Meister in Führung gebracht. Mit dem Teilerfolg beenden die Hessen die Saison auf Rang elf und gehen mit einem Erfolgserlebnis ins Pokalfinale in Berlin.

Eine Motivationsspritze zum letztmöglichen Zeitpunkt

Mit den wohl besten zehn Minuten der vergangenen Monate hat die Eintracht den Glauben an einen möglichen Pokalsieg neu entfacht. In einem eigentlich verlorenen Spiel bäumten sich die Hessen gegen Leipzig noch einmal auf, erzielten spät zwei Tore und verwandelten das Waldstadion in ein Tollhaus. Es war eine Initialzündung zum spätestmöglichen und gleichzeitig besten Zeitpunkt. Ein Momentum-Wechsel, der die schlechte Rückrunde und die bis dahin harmlose Vorstellung gegen den Aufsteiger vergessen machte. Spieler, Funktionäre, Fans – sie glauben nun alle wieder an den Erfolg gegen den großen BVB.

Motivationsrede mit "dicken Eiern"

Deutlich zu spüren war dieses emotionale Hochgefühl wenige Minuten nach Spielende. Da schnappte sich nämlich Ultras-Einpeitscher Dino ein Mikrofon und hielt der versammelten Mannschaft vor der Fankurve eine Motivationsrede Marke "Kabinen-Ansprache Bielefeld" . "Ihr habt euch das selbst erarbeitet! Leute, fahrt mit Selbstvertrauen nach Berlin, mit dicken Eiern!", brüllte er, da filmte selbst Sportdirektor Bruno Hübner mit dem Smartphone mit. Anschließend hüpften die Mannschaft und das komplette Stadion Arm in Arm. Man könnte fast meinen, der Pokal wäre schon gewonnen.

Kovacs Wechselhändchen ist zurück

Wenn die Eintracht in Berlin gewinnen will, braucht sie Tore. Am Samstag erzielten die Treffer Einwechselspieler. Joker-Tore – in der Hinrunde noch eines der Markenzeichen der Hessen – waren in der Katastrophen-Rückrunde verloren gegangen. Jetzt, kurz vor dem wichtigsten Spiel der Saison, ist das Wechselhändchen von Trainer Niko Kovac zurückgekehrt. Mit Vallejo schickte der Frankfurter Coach nicht nur einen der größten Defensiv-Hoffnungsträger der Eintracht aufs Feld, er wechselte auch den Torschützen zum 1:2 ein. Und den Ausgleich? Den erzielte mit Blum ein weiterer Joker. Mit solchen Wechseln klappt es auch in Berlin.

Meier unauffällig, aber gefeiert

Neben den Torschützen kam noch ein dritter Spieler von der Bank: Alex Meier. Nach sieben Wochen Zwangspause kehrte der Angreifer in der 71. Minute auf den Rasen zurück und wurde von den Fans mit Sprechchören gefeiert. Abseits des Begrüßungsjubels fiel der "Fußballgott" zwar kaum auf, war aber trotzdem zufrieden. "Für mich war wichtig, dass der Fuß gehalten hat. Ich war schmerzfrei, habe wieder ein Gefühl für das Spiel bekommen. Das ist sehr gut."

Geeint im Pokaltraum

Sehr gut, und das ist vielleicht das beste Signal für alle Eintracht-Fans, war auch die Stimmung bei den restlichen Frankfurtern. Nachdem es zuletzt intern geknirscht hatte, war die Final-Motivation nach dem Schlusssprint beinahe greifbar. "Das Spiel nächste Woche ist das absolute Highlight. Von mir aus können wir morgen schon spielen", sagte etwa Bastian Oczipka. Und Timothy Chandler fasste die Emotionen wohl am besten zusammen: "Wir wollen in Berlin ein geiles, geiles Spiel machen. Der Glaube an die Sensation ist sehr groß, wir können Geschichte schreiben. Das wird das Spiel meines Lebens."

Weitere Informationen EINTRACHT FRANKFURT - RB LEIPZIG 2:2 (0:1) Frankfurt: Hradecky - Varela (71. Meier), Hector, Abraham, Oczipka, Tawatha (62. Vallejo) - Chandler, Gacinovic - Fabian, Seferovic - Hrgota (77. Blum)



Leipzig: Gulacsi - Schmitz, Upamecano, Ilsanker, Bernardo - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Burke (66. Kaiser), Poulsen (83. Selke)



Tore: 0:1 Sabitzer (25.), 0:2 Poulsen (56.), 1:2 Vallejo (83.), 2:2 Blum (90.)



Gelbe Karten: Fabian / Poulsen



Schiedsrichter: Brych (München)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

