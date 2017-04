Das Eintracht-Spiel in fünf Punkten

Hurra, es klingelt wieder! Eintracht Frankfurt hat das Toreschießen nicht verlernt und gegen Bremen gepunktet. Die Chancenverwertung bleibt trotzdem das große Manko. Wir fassen die Partie in fünf Punkten zusammen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Englische Woche mit einem weiteren Unentschieden beendet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trennte sich am Freitag von Werder Bremen 2:2 (0:2). Zlatko Junuzovic (37.) und Fin Bartels (43.) hatten die Norddeutschen im ersten Durchgang in Führung geschossen. Mijat Gacinovic (48.) und Marco Fabián per Foulelfmeter (73.) glichen aus.

Frankfurter Chancenverschwendung vs. Bremer Kaltschnäuzigkeit

Die nackten Zahlen sehen wieder einmal sehr gut aus. 16:8 Torschüsse, 11:6 Flanken, 58 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 80 Prozent. Statistiken, die gut und gerne zu einem Sieg gehören könnten. Doch den hat die Eintracht erneut aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung verpasst.

David Abraham zimmerte den Ball an die Latte (10.), Branimir Hrgota rutschte knapp am Leder vorbei (11.), Mijat Gacinovic und Marco Fabián scheiterten mit einer Doppelchance (27.) und auch Haris Seferovic schaffte es aus spitzem Winkel nicht, das Spielgerät über die Linie zu drücken (83.). Und auf der anderen Seite? Genau: zwei Bremer Angriffe, zwei Bremer Tore. Im ersten Durchgang zeigte sich Werder hanseatisch cool und kaltschnäuzig.

Eine Runde in der Stimmungsachterbahn

Freitagabend. Flutlicht. 51.000 im Kessel des Frankfurter Waldstadions. Als es in die Halbzeitpause geht, sind die meisten von ihnen stinksauer. Das 0:2 nach 45 Minuten zieht ein kurzes, aber intensives Pfeifkonzert der Fans nach sich. Kovac ist sich hinterher sicher: "Das war nicht nicht dem geschuldet, dass wir schlecht gespielt haben – sondern dem Resultat." Stimmt.

Weitere Informationen Hellmann im hr Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann ist am Samstag von 15 Uhr bis 15.30 Uhr als Gesprächspartner bei hr1 sowie von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr bei hr-iNFO. Ab 17 Uhr ist ein Interview mit Hellmann im heimspiel! des hr-fernsehens zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Denn als sein Team nach dem Seitenwechsel erst den Anschluss- und dann den Ausgleichstreffer schafft, verschmelzen Profis auf dem Platz und Fans auf den Rängen wieder zu einer Einheit. "Wir haben gesagt: Ihr müsst dran glauben. Wenn ihr rausgeht und dran glaubt, werdet ihr die Fans sofort auf eure Seite bekommen", fasst Kovac die Halbzeitansprache zusammen. Der Kern dieser Ansprache könnte das Motto für den Rest der Saison werden: "Wir müssen kühlen Kopfes bleiben – und trotzdem heißen Herzens."

Gacinovic lockert den Tor-Knoten

487 Minuten lang war es weg. Dieses Gefühl, das Spieler und Fans haben, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt. Zu lang, dachte sich wohl Gacinovic, der für den ersten Bundesligatreffer der Frankfurter seit dem 5. März sorgte. "Mit der schlechtesten Torchance der letzten Wochen", wie Kovac befand. Einen Kopfball von Abraham, der auf dem sicheren Weg ins Aus war, gab der Serbe die entscheidende Richtungsänderung. Tor-Knoten geplatzt? Nicht ganz, meint der Trainer: "Er ist zumindest mal gelockert. Ich hoffe, dass das für die letzten sechs Spiele eine Initialzündung ist."

Chandler hätte gerne Mascarell beim Strafstoß gesehen

Eine Initialzündung war es immerhin für den weiteren Verlauf der Partie gegen Bremen. Schließlich beendete Fabián mit dem Treffer zum 2:2 seinen persönlichen und den Elfmeter-Fluch der kompletten Eintracht. Um ein Haar wäre es womöglich aber gar nicht dazu gekommen. Wäre es nach Timothy Chandler gegangen, hätte Omar Mascarell – der zweite auserkorene und potenzielle Schütze – den Strafstoß getreten.

Weitere Informationen Bewerten Sie die Eintracht-Spieler Wer zeigte sich von seiner besten Seite, wer erwischte einen schwarzen Tag? Stimmen Sie ab mit dem Spielerzeugnis zur Partie gegen Bremen. Ende der weiteren Informationen

"Timmy kam zu mir und sagte: Er möchte gerne, dass Omar schießt", erzählte Kovac nach der Partie von der launigen Begebenheit vom Spielfeldrand. "Da meinte ich zu ihm: Dann geh doch hin und sag ihm das. Mich hört eh keiner von hier." An der generellen Vorgabe der vergangenen Wochen, dass der Spieler mit dem größten Selbstvertrauen schießen soll, hatte sich auch nach Fabiáns Fehlschuss gegen Mönchengladbach nichts geändert.

David Abraham – Abräumer und Aufbauprofi

Keine Frage: Durch ihre Tore gehören Gacinovic und Fabián automatisch zu den Matchwinnern der Eintracht. Doch im Rücken der Offensivabteilung gab es einen, der die Partie ebenfalls maßgeblich beeinflusst hat: David Abraham. Der argentinische Abwehrspieler gewann 92 Prozent seiner Zweikämpfe, Bremens Bester in dieser Kategorie war Ulisses Garcia mit 76 Prozent. Das Leder einmal gewonnen, überzeugte Abraham durch Spielkontrolle oder -Aufbau. 109 Ballbesitzphasen (Max Kruse: 60) sowie 79 angekommene Pässe (Maximilian Eggestein: 33) sprechen eine deutliche Sprache.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2 (0:2) Frankfurt: Hradecky - Abraham, Russ (46. Blum), Ordonez (68. Wolf) - Mascarell, Gacinovic - Chandler, Oczipka - Fabian, Rebic - Hrgota (81. Seferovic)



Bremen: Wiedwald - Veljkovic (27. Kainz), Moisander Caldirola (53. U.Garcia) - Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, S.Garcia - Bartels (76. Pizarro), Kruse



Tore: 0:1 Junuzovic (37.), 0:2 Bartels (43.), 1:2 Gacinovic (48.), 2:2 Fabian (73./FE)



Gelbe Karten: Chandler, Rebic, Fabian / Veljkvic, Bartels



Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Zuschauer: 51.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 8.4.2017, 17 Uhr