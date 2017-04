Schon wieder nicht gewonnen, schon wieder nicht getroffen – aber immerhin gegen Mönchengladbach gepunktet: Eintracht Frankfurt blickt auf einen turbulenten Samstagabend zurück. Selbst ein Elfmeter landet nicht im Tor. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat auch das siebte Punktspiel in Folge nicht gewonnen. Das Samstagabend-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach endete 0:0. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wartet mittlerweile seit 349 Minuten auf einen eigenen Treffer.

Kovacs Poker mit Tawatha geht auf

"Eintracht-Taktik aus dem Überraschungsei" hieß es im hessenschau.de-Angeberwissen vor der Partie – und auch diesmal gab es beim Blick auf die Aufstellung ein Aha-Erlebnis: Um das schnelle Gladbacher Flügelspiel mit dessen eigenen Waffen zu schlagen, forcierte Kovac das Eintracht-Tempo durch den Einsatz von Timothy Chandler auf der rechten und vor allem von Taleb Tawatha auf der linken Außenbahn.

Der Israeli war sofort ein Aktivposten und bestach am Ende durch 25 Sprints und 71 der sogenannten intensiven Läufe. Hinter Chandler und Tawatha ließ eine Dreierkette um David Abraham, Jesús Vallejo sowie Bastian Oczipka kaum etwas zu. Abraham brachte 85 Pässe zum Mitspieler (Gladbachs Bester Jannik Vestergaard 34) und hatte 106 Ballaktionen (Vestergaard 60).

Schöne Statistiken schießen keine Tore

Manch einer wollte beim Blick auf den Statistikbogen nicht wahrhaben, dass die Eintracht diese Partie nicht gewonnen hat: 15:6 Torschüsse (alleine fünf vom starken Marco Fabián), 10:1 Ecken, 15:5 Flanken (acht von Chandler), 59 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 85 Prozent – in fast allen Kategorien, in denen ein Fußballspiel in Zahlen zusammengefasst wird, hatte Frankfurt die Nase vorne. Borussia-Trainer Dieter Hecking fasste es daher aus Gästesicht so zusammen: "Die deutlich schlechtere Mannschaft hat heute einen Punkt geholt."

Die Torflaute hält an

Das Chancentod-Protokoll verzeichnete diesmal bereits nach 13 Sekunden seinen ersten Eintrag: Überrascht von der Möglichkeit, so früh in der Partie treffen zu können, versemmelte Ante Rebic den Ball aus kürzester Distanz. Tawathas Kopfball landete am Pfosten (25. Spielminute), der Drehschuss von Fabián wurde geblockt (35.) und bei der besten Schusschance des Ex-Gladbachers Branimir Hrgota war Torwart Yann Sommer zur Stelle (59.). "Ich bin traurig und könnte heulen", urteilte Kovac ob so vieler Hochkaräter. Denn auch die allerbeste Möglichkeit – ein von Fabián verschossener Handelfmeter (78.) – ließ den Knoten nicht platzen.

Das Elfmeter-Kuriosum

Und dieser Elfmeter ist ein Kapitel für sich. Nicht unbedingt, weil es bereits der vierte Strafstoß in dieser Saison war, den die Eintracht nicht im Tor unterbrachte. Auch nicht, weil Fabián trotz eines harten und einigermaßen platzierten Schusses am glänzend aufgelegten Sommer scheiterte. Es ist die Entstehung, die diesen Elfmeter so kurios macht. Beim vorausgehenden Eckball schlich sich Gladbachs Ersatzkeeper Tobias Sippel von der Aufwärmzone neben dem Tor auf das Spielfeld – ein Regelverstoß, der mit der Gelben Karte geahndet wurde.

Sippels Intention: ein taktischer Hinweis an Mitspieler Oscar Wendt. Genau: Jenen Wendt, der beim anschließenden Kopfball von Haris Seferovic den Strafstoß mit seinem Handspiel überhaupt erst möglich machte. Ob Sippel weiteren Einfluss auf den Spielverlauf genommen und dann auch noch Sommer verraten hat, in welche Ecke Fabián schießt, ist nicht bekannt.

Oczipka hat Stindl im Griff

Wenig bis keinen Einfluss auf das Spielgeschehen hatte jedenfalls Gladbachs Spielmacher Lars Stindl. Mit seiner Kreativität und insbesondere seiner Schusstechnik hat der 28-Jährige schon manche Partie entschieden. Nicht aber in Frankfurt, und das lag in erster Linie an Oczipka. Das Defensiv-Arbeitstier (100 Ballaktionen) hielt Stindl in den entscheidenden Situationen in Schach: Bereits im ersten Zweikampf nach zwölf Minuten kochte er ihn ab.

In der 38. Minute war Oczipka sofort zur Stelle, als Stindl den Ball nicht kontrollieren konnte. Und zehn Minuten später, nachdem der Frankfurter dem Gladbacher den Ball abgeluchst hatte, wusste sich Stindl nur mit einem Foul zu helfen. Dass die Fohlen nahezu überhaupt keinen Offensivdrang entwickeln konnten, war auch ein großer Verdienst von Oczipka.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 0:0 Frankfurt: Hradecky - Abraham, Oczpika, Vallejo - Chandler, Tawatha (76. Hector) - Mascarell, Gacinovic (90. Barkok)- Fabian, Rebic (68. Seferovic) - Hrgota



Mönchengladbach: Sommer - Wendt, Christensen, Vestergaard, Jantschke (46. Elvedi) - Strobl, Dahoud - Hazard (82. Hahn), Stindl, Hofmann (68. Herrmann) - Raffael



Tore: Fehlanzeige



Gelbe Karten: Vallejo, Chandler, Mascarell, Hrgota - Wendt, Sippel

Gelb-Rot: Strobl (85.)



Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

