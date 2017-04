Hinten sicherer Finne, vorne lange verunsicherter Schwede: Zwei nordeuropäische Pokalhelden führen die stark gebeutelte Frankfurter Eintracht ins Pokalfinale. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt ist mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Die Hessen waren nach starker erster Halbzeit durch Taleb Tawatha (15.) in Führung gegangen, gerieten nach dem Ausgleich durch Jonas Hofmann (45.) aber zunehmend unter Druck. Am Ende rettete sich die Eintracht ins Elfmeterschießen, wo Keeper Lukas Hradecky zweimal parierte.

Lukas der Elfmeterkiller

Es musste vor dem Spiel eigentlich jedem Gladbacher klar sein, dass man ein Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt und vor allem gegen Lukas Hradecky tunlichst vermeiden sollte. Denn der schlaksige Finne war bereits in den Vorrundenspielen gegen Magdeburg und Ingolstadt zum Helden der Shootouts geworden. Dieses Mal musste der 27-Jährige aber Geduld beweisen, bevor er einen Ball zu fassen bekam. Die ersten sechs Borussia-Schützen nagelten das Leder so gezielt ins Tor, dass einem Hradecky fast schon leidtun konnte. Doch dann, als Andreas Christensen und Djibil Sow Nerven zeigten, war die "Spinne" im Frankfurter Tor zur Stelle.

Ausgerechnet Hrgota

Vier Jahre war Branimir Hrgota eher glücklos bei Borussia Mönchengladbach beschäftigt, zehn Monate steht der Stürmer nun in Diensten von Eintracht Frankfurt – und auch hier ist die Bilanz überschaubar. Vier Tore in der Bundesliga, eins im DFB-Pokal. Es soll Stürmer geben, die mehr Torgefahr ausstrahlen. An ehemaliger Wirkungsstätte war dem Schweden am Dienstag dann die erste und letzte Aktion der Partie vorbehalten. Direkt zu Beginn versemmelte Hrgota in beinahe schon gewohnter Manier eine 100-prozentige Chance und sorgte bei vielen Fans für eine explosive Mischung aus Wut und Verzweiflung. Knapp zwei Stunden später behielt der 24-Jährige aber vom Punkt die Nerven und avancierte zum Helden des Spiels. War vorher irgendwas?

Ein Überlebenskampf

Eine Hälfte Dominanz, der Rest Überlebenskampf: Für die Eintracht war der Pokalerfolg über weite Strecken eine Frage des Willens. Offensiv ging nach der starken ersten Halbzeit kaum mehr etwas, dafür rieben sich die Frankfurter Defensivkräfte in der Abwehrschlacht auf. Krämpfe, Verletzungen und viel Körpereinsatz inklusive. Bestes Beispiel dafür war Bastian Oczipka, der sich auf der linken Abwehrseite ein ums andere Mal gegen den Ex-Offenbacher André Hahn behauptete. "Das Spiel war heute eine Willensleistung meiner Mannschaft", fasste Frankfurts Coach Niko Kovac passend zusammen.

Verletzungssorgen – was auch sonst

Wenn sich eines durch diese Frankfurter Saison zieht, dann die Verletzungssorgen: Jesus Vallejo, Alex Meier, Makoto Hasebe – die Liste der fehlenden Leistungsträger ist lang. Doch das Pokal-Spiel erreichte in dieser Kategorie eine neue Stufe. Erst mussten die Frankfurter nach 59 Minuten auf ihren letzten gelernten Sechser, Omar Mascarell, verzichten. Ersetzt wurde der Spanier von Marius Wolf, der sich nur 13 Minuten später bei einem harten Zweikampf wohl das Schlüsselbein brach. Nächster Mann aufs Feld, bitte! In diesem Fall Guillermo Varela, der eine gute Schlussphase im defensiven Mittelfeld machte. Viel Platz für weitere Wechsel blieb da nicht. Die platten Ante Rebic und Taleb Tawatha gingen – und andere wie Oczipka oder Marco Fabian schleppten sich am Ende mit Krämpfen irgendwie über den Rasen.

Fans wärmen sich schon für Berlin auf

Ihr Lohn war der frenetische Jubel der Frankfurter Fans: Rund 8.000 Anhänger machten sich am Dienstag auf den Weg nach Mönchengladbach und verwandelten nicht nur die für sie reservierte Gästekurve in einen Ort der Glückseligkeit. Noch lange nach Abpfiff ließen sie die verschiedenen Pokalhelden, Trainer Niko Kovac und sich selbst hochleben und gaben damit einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Völkerwanderung am 27. Mai in Richtung Berlin. Dann werden mindestens 20.000 Eintracht-Supporter im Olympiastadion sein und ihr Team nach vorne peitschen. "Ein Riesenkompliment an unsere Fans", verneigte sich Timothy Chandler stellvertretend für das ganze Team. "Der Sieg gehört ihnen."