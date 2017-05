Für Eintracht Frankfurt ist es das Spiel des Jahres und beim Hessischen Rundfunk sind Sie ganz nahe dran. Von Live-Schalten über Talkgäste bis zu historischen Rückblicken haben wir ein riesiges Programm für das Pokal-Wochenende im Angebot.

Keine Frage, Berlin ist an diesem Wochenende der Nabel der deutschen Fußball-Welt. Aber auch wer nicht in der Bundeshauptstadt ist, verpasst mit dem Hessischen Rundfunk nichts vom Pokal-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.

Historie, Handball, Vorfreude

Los geht es am Samstagmorgen, mit der langen Pokal-Nacht im hr-fernsehen. Von 2.05 bis 5.25 Uhr zeigen wir eine ausführliche Zusammenfassung der erfolgreichen Pokal-Endspiele der Eintracht. Von 14 bis 15 Uhr gibt es am Samstag dann noch einmal eine kompaktere Variante, bevor um 15 Uhr "heimspiel! extra live" beginnt.

Zunächst übertragen wir das Aufstiegsduell in der 2. Handball-Bundesliga zwischen Hüttenberg und Bietigheim live. Dabei halten wir Sie mit Informationen aus Berlin aber auf dem Laufenden. Dann, ab 16.45, Uhr widmen wir uns ausführlich der Eintracht und ihrem Kampf um den Titel. Live aus Berlin sprechen wir mit Eintracht-Verantwortlichen, schalten zum Mannschaftshotel und haben mit Radprofi und Edelfan John Degenkolb, Eintracht-Legende Charly Körbel sowie dem früheren Eiskunstlauf-Star Katarina Witt prominente Gäste vor Ort.

Ausführliche Infos Online und im Hörfunk

In unserem Online-Dossier auf hessenschau.de/sport sehen Sie das alles nicht nur im Livestream, sondern es gibt auch zahlreiche Interviews, Einschätzungen und Geschichten rund um das Pokalfinale. Bereits ab 12 Uhr liefern wir Ihnen in einem Social Ticker die besten Bilder, Informationen und Eindrücke aus Berlin. Am Abend können Sie das Spiel dann im Ersten oder im Sportschau-Stream verfolgen, oder Sie hören sich die emotionale Vollreportage in unserem Social Radio oder auf hr-iNFO an.

Apropos Radio: Auch in den Hörfunkwellen des hr ist das Pokalfieber ausgebrochen. Ob bei hr1, hr3, hr4, youFM oder hr-iNFO – überall gibt es Interviews mit Eintracht-Legenden, Schalten in die Stadt und Beiträge über Spieler, Fans und das Pokal-Fest. Wer in Frankfurt feiern will, kann das mit hr3 beim Public Viewing in der WM-Arena tun.

Am Sonntag geht es gleich weiter

Und am Sonntag? Da geht es mit dem Pokal-Wochenende direkt weiter. Alle Nachberichte, Einschätzungen über den Spielverlauf, Interviews und die wichtigsten Szenen gibt es in den Hörfunk-Wellen und bei hessenschau.de/sport. Ob Sieg oder Niederlage, ab 16.30 Uhr wird die Eintracht in Frankfurt empfangen – und das hr-fernsehen ist live dabei. Ob die Mannschaft Trost braucht, oder den größten Sieg der vergangenen 25 Jahre auf dem Römer feiert, bei uns verpassen Sie an diesem großen Pokal-Wochenende nichts.