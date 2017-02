Oder um noch ein Wort mit A zu benutzen: Arbeitssieg. Denn genau das war das 2:0 der Frankfurter Eintracht gegen Darmstadt 98. Jesús Vallejo sicherte sich dabei ein ganz besonderes Erinnerungsstück. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Das kurze Augenreiben: gute erste Lilien-Halbzeit

Von deutlichen Vorzeichen, einer klaren Ausgangslage oder gar einer sicheren Nummer für die Eintracht war in den Tagen vor dem Anpfiff die Rede gewesen. Doch beim Halbzeitpfiff und dem Blick auf das 0:0 auf dem Videowürfel in der Frankfurter Arena war klar: Der seit der 1:6-Klatsche gegen Köln von vielen abgeschriebene SV Darmstadt 98 will sich nicht kampflos in Richtung zweiter Liga verabschieden. Der Ballbesitzstatistik von 68 Prozent pro Eintracht zum Trotz, ließen die Lilien im ersten Durchgang kaum nennenswerte Chancen ihres Rivalen zu und hätten durch die beste Möglichkeit von Peter Niemeyer (34.) selbst in Führung gehen können. Die Reaktion der Frankfurter Fans? Motivation – in Form von Gesängen. "Kämpfen, Eintracht, Kämpfen."

Die großen Aufreger: Darmstadts Strafstoß-Ärger

Erst die Personalie Florian Jungwirth am vergangenen Spieltag, nun der Zorn auf die Schiedsrichter-Zunft der Bundesliga: Darmstadts Trainer Torsten Frings war auch nach dem zweiten Rückrundenspieltag nicht gerade auf Kuschelkurs: "Es ist traurig und es tut mir leid für die Jungs. Ich hätte das echt gerne mal gesehen, wie es dann weitergelaufen wäre. Aber leider haben wir – wie schon gegen Köln – einen ganz klaren Elfmeter nicht bekommen." Der Auslöser für den Frings-Frust ereignete sich in der 26. Minute: Eintrachts David Abraham bearbeitete Niemeyer elfmeterwürdig, ein Pfiff des Unparteiischen Manuel Gräfe blieb aus. Als aber Alexander Milosevic in vergleichbarer Manier zu sehr an Jesús Vallejo zerrte, gab es Strafstoß – und Frankfurt ging durch Makoto Hasebe in Führung (74.).

Der gefeierte Mann: Ante Rebic

Das 2:0 markierte kurz vor Schluss Ante Rebic (83.) – womit der Kroate nicht nur seinen ersten Treffer im Eintracht-Dress erzielte, er belohnte sich zudem auch für eine kämpferisch starke Leistung: die meisten Torschüsse (fünf), die größte Laufdistanz aller Frankfurter (10,87 Kilometer), die meisten Sprints aller Profis auf dem Platz (32). Bei den gewonnenen Zweikämpfen (14) musste er sich nur seinem Teamkollegen Mijat Gacinovic (19) geschlagen geben. Wer Ante Rebic zum Matchwinner kürt, macht also nicht viel verkehrt.

Die süße Träumerei: "Eintracht Frankfurt international"

Es ist mittlerweile so etwas wie eine nette, kleine Tradition: Nach der Partie konfrontieren Reporter Eintracht-Trainer Niko Kovac mit der Punktausbeute (nunmehr 35) und fragen nach einer Anpassung des Saisonziels. Auch diesmal steht Kovac wieder vor der Journalistenmeute, in der Hand ein Zettel mit der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Als er die 3 in der Zeile mit seinem Team entdeckt, grinst er – mehr aber auch nicht. "Natürlich weiß ich, dass alle vom Europapokal träumen", sagt er. "Für mich ist der Abstand zu den Teams nach unten, zum 16. Tabellenplatz, wichtig. Wir werden jetzt mit Sicherheit keine andere Parole ausgeben." Die Fans der Eintracht hatten das aber schon längst getan – in Form von Gesängen. Statt "Kämpfen, Eintracht, Kämpfen" hieß es nun: "Eintracht Frankfurt international" – und das bereits Minuten vor dem Abpfiff.

Das begehrte Stück: Altintops Trikot

Frankfurts 20 Jahre junger Innenverteidiger Vallejo ist bekanntermaßen vom spanischen Topclub Real Madrid ausgeliehen, Darmstadts Neuzugang Hamit Altintop (34) absolvierte für die Königlichen zwischen 2011 und 2012 fünf Partien. Für den damals Jugendlichen und heute bundesliga-erprobten Vallejo ist Altintop offenbar immer noch so etwas wie ein Vorbild. Als die Partie schon längst abgepfiffen und beide Teams auf dem Weg in die Kabinen waren, lief Vallejo hinter Altintop her und fragte nach einem Trikottausch – mit Erfolg. Nach dem 2:0 mit der Eintracht hatte der Spanier also auch noch einen persönlichen Grund zur Freude.