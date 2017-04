Die Frankfurter Eintracht hat sich gegen Werder Bremen nach Rückstand zurückgekämpft und so einen Punkt geholt. Von Trainer Niko Kovac gab es für die Aufholjagd ein Sonderlob. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich muss die komplette Mannschaft hervorheben. Wenn man nach einem 0:2 so wiederkommt, darf man nicht allzu traurig sein - auch wenn heute wieder mehr drin war. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, wir sind gut drauf und müssen jetzt schnell den Anschlusstreffer erzielen. Danach kamen die Fans, und die Jungs haben nochmal die zweite Luft bekommen. Wir haben nie aufgegeben, das ist der Charakter dieser Mannschaft. Ich hoffe, dass uns das Spiel Auftrieb gibt und die Tatsache, dass wir den Torfluch besiegt haben, dass der Knoten geplatzt ist."

Branimir Hrogta (li.) Bild © Rhode/Storch

Branimir Hrgota (Eintracht Frankfurt): "In der ersten Halbzeit hatten wir die Chancen und dann macht Bremen die Tore. Nach den beiden Gegentoren war es schwer, aber wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, drei Punkte rauszuholen. Es hat aber nicht gereicht. Die Tore und auch der Punkt sind sehr wichtig. Das war gut für die Moral. Die Fans haben uns gespusht und wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können. Wir haben Moral gezeigt."

Marco Fabián (Eintracht Frankfurt): "Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich den Elfmeter schießen möchte, wenn es einen gibt. Ich habe gesagt, dass ich den Charakter habe, nach dem letzten Fehlschuss zu treffen und war mir sehr sicher, dass ich ihn rein machen würde. Man muss immer positiv denken und darf keine Angst haben. Der Fußball gibt dir immer eine Chance zur Revanche."

Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt): "Für uns ist es eigentlich zu wenig. Wir sind gut reingekommen in die Partie und liegen aus dem Nichts mit 0:2 hinten. Es ist zwar schön, dass wiedergekommen sind, aber aufgrund des Chancenverhältnisses hätten wir gewinnen müssen. Wenigstens haben wir das Unentschieden mitgenommen. Beim Elfmeter war ich mir auch nicht ganz so sicher und wollte mich nicht zu früh freuen."

Bruno Hübner (Eintracht Frankfurt): "Wir haben Tore geschossen und haben einen Rückstand aufgeholt. Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind, das ist das Positive. In der ersten Halbzeit habe ich schon langsam den Glauben verloren. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, haben die Latte getroffen, aber der Ball ging einfach nicht rein. Mit der ersten Aktion geht Werder Bremen in Führung und zu einem psychologisch schlechten Zeitpunkt kriegen wir das 0:2. Aber wir haben uns in der Halbzeit zusammengerafft und in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und dann auch hochverdient einen Punkt mitgenommen."

Fin Bartels Bild © Imago

Fin Bartels (Werder Bremen): "Wenn man das komplette Spiel sieht, haben wir einen Punkt gewonnen, aber wenn man hier 2:0 führt, dann will man hier auch einen Dreier mitnehmen. Am Ende war es verdient für Frankfurt, dass sie noch zurückgekommen sind."

