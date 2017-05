Hunderte Einsendungen, kreative Bilder und am Ende ein glücklicher Gewinner: Die zwei Karten fürs Pokal-Finale gehen an Christian Braumann aus Hochheim. Auch die vielen anderen Zusendungen hätten den Gewinn verdient gehabt. Und noch gibt es eine Chance.

Christian Braumann fährt nach Berlin. Der Eintracht-Fan aus Hochheim kam mit seinem Video beim Ticket-Gewinnspiel des hr-sport unter die besten Einsendungen und wurde dann live gezogen. "Ich habe das heimspiel! am Montagabend gesehen und wusste, das ist echt meine letzte Chance. Sonst hätte ich mich vors Stadion in Berlin gestellt", berichtet der glückliche Gewinner.

Darauf entstand ein Video, in dem er mit seinem Eintracht-Gartenzwerg spricht und dabei schon den eigenen Sieg voraussagt. Nun ist er bester Dinge, dass er mit der Eintracht auch den Pokalsieg feiern kann. "Mit dem Remis gegen Leipzig haben wir die nötige Power, um das Ding in der regulären Spielzeit zu gewinnen."

Neben Braumann haben sich noch zahlreiche weitere Fans um die Tickets beworben. Einige der kreativen Einsendungen finden Sie im Anschluss. Chancen auf Pokal-Tickets gibt es im hr noch bei hr3. Halten Sie bis zum Spieltag die Augen offen, hören Sie hr3 und schauen Sie auf hr3.de vorbei. Viel Glück!

Mit diesen Fotos und Videos haben sich unsere User beworben

Bild © privat

Keine Frage, Süleyman Güleryüz, hat für seine Bewerbung einiges auf sich genommen. Der Eintracht-Fan zwängte sich nicht nur für diese wenig vorteilhafte Pose ins Batman-Kostüm, er überredete auch seine wenig fußballaffine Freundin dazu, mitzuspielen. Für die Pokalkarten fehlte leider das Glück, aber der Schnappschuss wird sicher in Erinnerung bleiben.

Bild © privat

Dass die Eintracht nicht nur in Hessen, sondern auf der ganzen Welt Fans hat, bewies Philipp Seelinger. Er hat in den vergangenen vier Jahren in Kenia gelebt, aus seiner Leidenschaft zur Eintracht hat er aber offenkundig nie einen Hehl gemacht.

Die Mail von Benjamin Ansari aus Frankfurt war textlich sehr kurz, das angehängte Video dafür umso aussagekräftiger. Er schwelgt - trotz seines jungen Alters - in Erinnerungen und hofft auf seine Chance. Auch wenn er nicht, wie andere, bereits seit 40 Jahren Vereinsmitglied ist.

Dominic Sauerbier und seine Frau haben uns einen "Legocomic" geschickt. Dominic schreibt: "Die Figuren sind uns optisch nachempfunden und waren schon in New York, San Francisco, Helgoland und an vielen anderen Orten." Nun sollen sie als Glücksbringer nach Berlin und dabei helfen, den echten Pokal zu holen. Dominics Mail endet mit einem P.S.: "2015 in Aue hatte ich die Figuren zuhause vergessen..."

Bild © privat

"Eintrachtliche Grüße" senden Anja und Alexander aus Eichenberg mit ihrer Tochter Amy, die es sich hier noch im Bauch der Mama gemütlich gemacht hatte. Letztmals war das Paar im Mai vergangenen Jahres - kurz vor der Geburt - im Stadion. "Es wäre für uns das absolute Highlight, fast genau ein Jahr später mit der Eintracht den Pokal in Berlin zu holen", schreibt das Pärchen.

Bild © privat

Christina aus Biebergemünd hat eine simple Erklärung, weshalb sie die Tickets verdient hätte: "Weil ich ein Glückstrikot backe".

Bild © privat

Benjamin aus Kelkheim ist bei der Suche nach dem passenden Motiv auf den Hund gekommen. Trikots, Schals und der Nachwuchs im tierischen Sandwich: Et voilà, fertig ist die Bewerbung für die Pokaltickets.