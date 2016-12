16 Spiele, 29 Punkte, Platz 4: Die Frankfurter Eintracht hat bislang eine überragende Vorrunde hingelegt. Der hr-sport blickt auf die Gewinner und Verlierer.

Noch ist die Hinserie nicht ganz gespielt, und die Frankfurter Eintracht hat ihr ausgegebenes Saisonziel schon fast erreicht: 29 Punkte haben die Hessen nach 16 Bundesliga-Spieltagen bereits auf dem Konto, ehe am 21. Januar im Auswärtsspiel bei RB Leipzig die Halbserie offiziell abgeschlossen wird. Am Klassenerhalt haben angesichts dieser Zahlen nur noch die allerwenigsten Zweifel. Der hr-sport hat die Gewinner und Verlierer der bisherigen Runde beleuchtet.

DIE GEWINNER

Jesús Vallejo

Der Königstransfer des Sommers. Die Leihgabe von Real Madrid, die bislang lediglich in der zweiten spanischen Liga bei Real Saragossa zum Einsatz gekommen war, entpuppte sich als Volltreffer. Trotz Verletzungsproblemen in der Vorbereitung brauchte Jesús Vallejo keinerlei Anlaufzeit. Mit klugem Stellungsspiel, starker Spieleröffnung und präzisen Zweikämpfen avancierte der 19-Jährige zwischenzeitlich sogar zum heimlichen Abwehrchef neben seinem Partner David Abraham. Erst in den vergangenen Partien machte sich der Kräfteverschleiß etwas bemerkbar.

Kein Wunder also, dass die Lobeshymnen auf den bescheidenen und intelligenten Spanier nicht abreißen. In Madrid, so heißt es, plant mit ihm bereits in der nächsten Saison im Profikader der Königlichen. Das würde die Eintracht gerne verhindern und Vallejo noch eine weitere Spielzeit in Frankfurt halten. Einfach wird das nicht.

Lukas Hradecky

12 Gegentore nach 16 Spielen bedeuten Vereinsrekord, aktuell hat nur der FC Bayern weniger (9) auf dem Konto, sieben Mal stand bei der Eintracht in dieser Saison schon die Null. Keinen geringen Anteil an diesem Bollwerk hat Keeper Lukas Hradecky. Der Finne gehört ligaweit neben Welttorhüter Manuel Neuer zu den Besten seiner Zunft.

Hatte Hradecky in der Vorsaison das eine oder andere Mal mit der allgemeinen Verunsicherung zu kämpfen, machte er nun noch einmal einen Schritt nach vorne. Mit konstant starken Leistungen war der 27-Jährige zur Stelle, wenn seine deutlich verbesserte Abwehr doch mal einen durchließ. Gleich im ersten Spiel gegen Schalke rettete er mit einer Wahnsinnstat gegen Klaas-Jan Huntelaar den 1:0-Sieg und legte damit den Grundstein für eine famose Hinserie. Im letzten Spiel gegen Mainz (3:0) wuchs der lockere und fannahe Skandinavier erneut über sich hinaus.

Timothy Chandler

Neben dem Mexikaner Marco Fabián ist Timothy Chandler eine der Wiederauferstehungen der bisherigen Saison. Seit seiner Rückkehr nach Frankfurt 2014 dümpelte der Rechtsverteidiger so vor sich hin, verlor unter Ex-Coach Armin Veh seinen Stammplatz und landete gar auf der Tribüne.

Doch jetzt ist alles anders: Als sich der zunächst gesetzte Guillermo Varela verletzte, startete der US-Amerikaner im wahrsten Sinne des Wortes durch. Dank der harten Vorbereitung unter Niko Kovac war der 26-Jährige fit und spritzig wie nie, seine Sturmläufe etwa beim 2:2 gegen Bayern München ein Highlight der Vorrunde. Folgerichtig wurde der Vertrag des gebürtigen Frankfurters bis 2020 verlängert.

Sportliche Leitung

Der Stellenwert der sportlichen Führung um Trainer Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic ist wohl kaum hoch genug zu hängen. Nach erfolgreicher Relegation gegen Nürnberg vermittelte Kovac dem Team seine Handschrift. Mit einer extrem harten Vorbereitung machte er seine Mannschaft fitter als viele andere. Kampf und Leidenschaft gepaart mit fußballerischer Klasse – Kovac lässt so spielen, wie er einst selbst als Profi auftrat und schreckte weder vor der Renaissance des Liberos noch vor der Verbannung von "Fußballgott" Alexander Meier auf die Ersatzbank zurück.

In Zusammenarbeit mit Bobic, der seine Kritiker schnell verstummen ließ, formierte Kovac mit kleinsten finanziellen Mitteln eine Mannschaft aus hungrigen, talentierten No-Names. Bobics weitverzweigte Kontakte in der Branche waren Gold wert. Auch abseits des Platzes wurde vieles angeschoben, was in den Vorjahren liegengeblieben war. Der Bau einer neuen Club-Zentrale soll die Eintracht zukunftsfähig machen.

Aymen Barkok

Es ist eigentlich nicht ganz korrekt, Aymen Barkok in der Kategorie Gewinner zu führen. Denn hätte der 18-Jährige keine einzige Bundesliga-Minute bestritten, würde er sicherlich nicht zu den Verlierern gehören. Mit ihm hatte wirklich niemand gerechnet. Erst Ende Oktober mit einem Profivertrag ausgestattet, verhalf ihm Trainer Niko Kovac überraschend zu fünf Joker-Einsätzen.

Barkok bedankte sich mit zwei herrlichen Treffern gegen Bremen und Mainz, einer Torvorlage und jeder Menge unbekümmerter Dribblings. "Ein Fummler, ein Juwel", jubelte Kovac. Und einer mit dem Zeug zum Fan-Liebling und zur Integrationsfigur: Ein Deutsch-Marokkaner aus der wenig attraktiven Frankfurter Nordweststadt, offen, bescheiden, immer mit einem Lächeln im Gesicht. Kein schlechtes Aushängeschild, gerade in Zeiten wie diesen.

DIE VERLIERER

Alexander Meier

Es grenzt womöglich an Gotteslästerung, den 33-Jährigen unter den Verlierern zu führen. Sicher: Mit vier Toren ist Alexander Meier noch immer teamintern der beste Torschütze. War er fit, kam er in jedem Vorrundenspiel zum Einsatz. 14 Mal war das der Fall.

Doch die Suche nach Verlierern ist auch eine Frage der Fallhöhe. Und hier hat Meier ein gutes Stück seines "Fußballgott"-Status eingebüßt. Galt der Kapitän lange Jahre als unersetzlich, ist die Eintracht mittlerweile auch ohne ihren Torjäger erfolgreich. Präsenz und viele Ballkontakte waren nie Meiers Sache, das laufintensive Pressing der Hessen geht nun aber zu Lasten seiner Abschlussqualitäten. Selbst vom Elfmeterpunkt scheiterte er bei zwei Versuchen. Schon drei Mal startete Meier auf der Ersatzbank, fünf Mal wurde er zudem ausgewechselt. Allein an der übermächtigen Konkurrenz innerhalb der Mannschaft lag das nicht.

Taleb Tawatha

Mit 1,2 Millionen Ablöse war Taleb Tawatha der mit Abstand teuerste Neuzugang im vergangenen Sommer. Der Linksverteidiger bekam eine Menge Vorschusslorbeeren, gilt als schnell und sollte Druck auf Platzhirsch Bastian Oczipka machen.

Dass dieser Plan gründlich misslang, hatte mehrere Gründe. Immer wieder kämpfte der Israeli mit Krankheiten und Verletzungen. Ein Außenbandriss im Knie legte den 24-Jährigen Mitte November endgültig auf Eis. Ob Tawatha im Vollbesitz seiner Kräfte tatsächlich zur Verstärkung werden könnte, bleibt abzuwarten. In seinen bisherigen drei Kurzeinsätzen hinterließ er einen teils vogelwilden Eindruck. Seine Schnelligkeit ging zu Lasten von Ballkontrolle und taktischem Verständnis. In der Wintervorbereitung soll Tawatha wieder angreifen. Es wird ein Neustart nach einem verlorenen halben Jahr.

Haris Seferovic

Der "Krieger", wie Trainer Niko Kovac den Siegtorschützen in der Abstiegs-Relegation einst geadelt hatte, hat ausgekämpft. Von der Form aus seiner Frankfurter Premierensaison ist Haris Seferovic auch in dieser Spielzeit wieder meilenweit entfernt. Zwar ist es um den extrovertierten Schweizer abseits des Platzes deutlich ruhiger geworden, auf dem Rasen allerdings auch.

Seferovic kämpft, wirkt dabei aber verkrampft und glücklos. Kleinen Aufs wie dem Siegtreffer gegen Dortmund folgen in der Regel lange Abs. Ob die Eintracht den auslaufenden Vertrag des Großverdieners in verlängern möchte, scheint höchst fraglich. Wahrscheinlicher ist da ein Verkauf des 24-Jährigen in der Winterpause, sollte ein entsprechendes Angebot eintrudeln. Als möglicher Ersatz wurde bereits Mariano Diaz von Real Madrid gehandelt.

Heribert Bruchhagen

Zwar nicht mehr bei der Eintracht tätig, doch genau deshalb ist der frühere Vorstandsboss Heribert Bruchhagen ein Verlierer der aktuellen Frankfurter Entwicklung. Jahrelang hatte der Mahner und Anti-Visionär der Eintracht Demut und Bescheidenheit gelehrt. Was anfangs zur Gesundung des Vereins beitrug, sorgte zuletzt jedoch für Stillstand.

Was mit frischem Wind alles möglich ist, zeigen nun seine Nachfolger um Sportvorstand Fredi Bobic. Neben einer mutigen Transferpolitik blieb auch intern kein Stein auf dem anderen. Verkrustete Strukturen wurden aufgebrochen, zahlreiche Posten neu besetzt, das Großprojekt zum Bau einer neuen Club-Zentrale mit Geschäftsstelle und Trainingsräumen in Windeseile auf den Weg gebracht. Dabei herrschten die in diesem Zusammenhang von Trainer Niko Kovac angeprangerten Zweitliga-Bedingungen sicher nicht erst seit gestern. Bruchhagens Mahner-Qualitäten sind dagegen nun beim Hamburger SV gefragt.