Mit riesigem Talent gesegnet und rätselhaft unbeständig: Wir analysieren Borussia Dortmund vor dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt – ein Fußball-Team auf Speed, das in Berlin einen entscheidenden Baustein vermisst.

Buchmacher und Fans sind sich einig: Die Eintracht geht als krasser Außenseiter ins Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Tabellenstand, Kaderstärke und Wettbewerbserfahrung sprechen für den BVB. Doch der Tabellendritte der abgelaufenen Saison und Abonnement-Finalist ist verwundbar. Das haben nicht zuletzt die Frankfurter beim 2:1-Erfolg in der Bundesliga-Hinrunde bewiesen. Eine Analyse des Endspiel-Gegners vom Samstag (20 Uhr, live im Ersten und im Social Radio von hessenschau.de).

Der Status quo beim BVB

Auf dem Papier ist die schwarz-gelbe Welt nach dem Erreichen der Champions League am letzten Bundesliga-Spieltag und natürlich dank der Titelchance von Berlin in bester Ordnung. Doch das kann in diesem Jahr nicht über die Wankelmütigkeit der Mannschaft von Thomas Tuchel hinwegtäuschen, deren Leistungskurve im Saisonverlauf einer Achterbahnfahrt gleicht. Gegen die großen Gegner in Liga, Pokal und Champions League lieferte der BVB in Drucksituationen meist ab, die vermeintlich Kleinen erwiesen sich oft als Stolpersteine. Da muss die Eintracht nur bei der Konkurrenz aus Augsburg oder Darmstadt nachfragen.

Sich aufs Sportliche zu konzentrieren, ist in Dortmund dieser Tage aber auch nicht leicht. Erst der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus, dann der medial ausgeschlachtete Zwist zwischen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Tuchel: Die clubinternen Grabenkämpfe haben die letzten Wochen geprägt, aber werden sie auch einen Einfluss auf die Leistung des Teams haben? Immerhin brennt die Mannschaft auf den ersten Titel seit 2012, Tuchel auf seinen ersten überhaupt als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft.

Personell haben die Dortmunder ihre Probleme. Mit Julian Weigl fehlt der Taktgeber wegen eines Knöchelbruchs. Der 21-Jährige ist beim BVB als alleiniger Sechser für die Balance zwischen Angriff und Abwehr zuständig, diktiert die Geschwindigkeit des Spiels mit seinen Zuspielen. Dazu drohen mit den zuletzt angeschlagenen Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek beide Außenverteidiger auszufallen.

Stärken

Tempo, Technik, Spielwitz, Kaltschnäuzigkeit: Wenn die Dortmunder Offensive ins Rollen kommt, gibt es nicht viele Mannschaften auf der Welt, die sich gegen den BVB schadlos halten können. Das Angriffsspiel des BVB ist klar auf Hochgeschwindigkeit angelegt. Die Herrschaften Marco Reus, Ousmane Dembélé und Co. besitzen dazu die Qualität, mit Einzelaktionen jederzeit Gefahr heraufzubeschwören. Und im Sturmzentrum lauert mit Pierre-Emerick Aubameyang der erfolgreichste Torjäger der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Unberechenbar sind die Dortmunder nicht nur individuell, sondern auch im Kollektiv. Unter Thomas Tuchel lässt sich der BVB auf kein Spielsystem festlegen. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3… Alles schon dagewesen. Tuchel versucht, seine Gegner mit taktischen Kniffen vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Doch die Stärke kann auch zur Belastung werden: Ständige Systemwechsel, teils auch mehrfach im Verlauf einer Begegnung, können auch die eigenen Spieler verunsichern. Und gerade wenn es mal nicht läuft, sind Automatismen essentiell wichtig.

Während die Eintracht zum letzten Mal 2006 in den Genuss eines Endspiels kam, kann sich der BVB das Finale um den DFB-Pokal routinemäßig im Kalender anstreichen. Am Samstag stehen die Borussen zum vierten Mal in Folge im Endspiel, das ist Rekord. Neben der Erfahrung ist es vor allem der Erfolgshunger, der für den BVB spricht. Nach drei Finalniederlagen in Folge soll der Pott endlich wieder in den Pott. Als Sinnbild für die Gier nach dem Pokal steht Marco Reus, der mit 27 Jahren noch immer keinen Titel in seiner Vita stehen hat.

Auf die Offensive um Marco Reus (li.) und Pierre-Emerick Aubameyang müssen die Frankfurter besonders aufpassen. Bild © picture-alliance/dpa

Schwächen

Die Offensive ist wie erwähnt das Prunkstück der Dortmunder Mannschaft, die Defensive ihre Achillesferse. Sinnbildlich für den BVB des Jahres 2016/17 kann der Auftritt am letzten Spieltag gegen Bremen (4:3) betrachtet werden. Tuchel nannte es "vogelwild", wie sich sein Team über große Strecken im Defensivverbund präsentierte und den Gegner zu Kontern einlud. Die Probleme sind dabei nicht an einzelnen Personen in der Viererkette festzumachen, die Verteidiger um Abwehrchef Sokratis sind vielmehr Opfer der unausgewogenen Balance im Dortmunder Spiel, das im Zweifel eher aufs Toreschießen als aufs Verteidigen angelegt ist.

Umso bitterer für die Schwarz-Gelben, dass am Samstag mit Julian Weigl der Stabilisator ausfällt. Das stellt Tuchel vor ein großes Problem: Ersetzt er Weigl eins zu eins? Oder verteilt er die Lasten in Defensive und Spielaufbau auf zwei Sechser? Der wiedergenesene Nuri Sahin kommt Weigl vom Spielertyp noch am nähesten, daneben bewerben sich Gonzalo Castro, Raphael Guerreiro und der Ex-Frankfurter Sebastian Rode um einen Startplatz im Maschinenraum.

Der BVB hat Probleme, wenn er destruktive Mannschaften bespielen muss. Steht der Gegner eng gestaffelt um den eigenen Strafraum, ist die Borussia zu sehr von den Geistesblitzen des 20-jährigen Dembélé abhängig. Besonders schwierig wird es, wenn die Versorgung der offensiven Mittelfeldreihe lahmt. Gerade die Eintracht hat es beim 2:1-Sieg im Hinspiel perfekt hinbekommen, Verbindungsspieler Weigl mit aggressivem Pressing aus dem Spiel zu nehmen.

Szabolcs Huszti war in der Bundesliga-Hinserie als Schütze und Zerstörer gegen den BVB entscheidend. Bild © picture-alliance/dpa

Ausblick

Die große Frage vor dem Finale: Kann die Eintracht den Dortmunder Spieltrieb genauso hemmen wie beim Erfolg in der Liga? Wenn der BVB seine Kreativspieler in den Räumen zwischen Abwehr und Mittelfeld mit Pässen füttern kann und diese dann mit Tempo auf die gegnerische Verteidigung zulaufen, ist es oft schon zu spät. Entscheidend wird sein, dem Weigl-Ersatz auf den Füßen zu stehen und die Dortmunder Abwehrkette im Spielaufbau zu langen, riskanten Bällen zu zwingen. Das erfordert hohen läuferischen Aufwand und taktische Disziplin.

Immer wieder war im Saisonverlauf zu beobachten, dass man diesem BVB mit durchaus einfachen fußballerischen Mitteln Probleme bereiten kann. Heißt: giftig in den Zweikämpfen sein, den Dortmunder Spielfluss notfalls mit einem Zupfer oder Rempler unterbinden und den Ballzauberern damit die Lust am Fußball rauben. Exemplarisch sei hier Szabolcs Huszti zu nennen, der im Hinspiel entscheidend störte. Diese Rolle müssen nun andere bei der Eintracht übernehmen.

