Die Frankfurter Eintracht hat den Sprung ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. Für den emotionalen Höhepunkt aber sorgte Marco Russ, der nach fast zehnmonatiger Pause sein Comeback gab. Die Stimmen zum Spiel.

Marco Russ: Das war schon ein emotionaler Moment. Es war eine lange Zeit, eine teilweise harte Zeit. Ich habe schon zwei Minuten dagestanden und der Ball ging nicht ins Aus. Ich wollte mich einfach hinten reinstellen und alles rausköpfen, was kommt. Da kam aber nix mehr. Gestern vor dem Abschlusstraining hat mich der Trainer zur Seite genommen, mich gefragt, wie ich mich fühle. Dass es noch nicht für 90 Minuten reicht, ist klar. Aber für solche Situationen, wo es mit langen Bällen geht, dafür reicht es.

Mir war wichtig, dass alle im Stadion sind, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben. Man geht im Hotel viele Szenarien durch: Was ist, wenn es 3:0 steht oder eben 1:0. Da hatte ich teilweise flaues Gefühl im Magen, aber als ich da stand, vor der Auswechselbank, habe ich es nur noch genossen. Jetzt heißt es: Trainieren, trainieren, trainieren. Ich muss die Sachen aufholen, die mir die anderen voraus haben. Man kann das steigern. Dann muss man sehen, zu was es diese Saison noch reicht. Im Halbfinale hätte ich gerne ein Heimspiel. Was kommt, ist mir völligst Wurst.

Eintracht-Coach Niko Kovac Bild © picture-alliance/dpa

Niko Kovac: Ich bin glücklich, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das war kein einfacher Sieg und ich freue mich über den Kurzeinsatz von Marco Russ. Unseren Fans muss ich ein Kompliment aussprechen. Das Spiel war kein Leckerbissen, trotzdem haben sie uns 90 Minuten die Stange gehalten. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Marco hat leider noch zwei Minuten draußen warten müssen, aber ich wollte ihn bringen, weil wir einen Kopfballspieler brauchten. Das war für mich ein emotionaler Moment. Wir haben alle gebangt und gehofft. Dass es heute dazu kam, da sind wir alle sehr glücklich.

Danny Blum: Das war kein gutes Spiel von uns. Aber im Pokal muss man irgendwie weiterkommen und da haben wir heute gemacht. Das ist das Einzige, was zählt. Wir haben uns zum Schluss zu sehr hintenrein drücken lassen und haben versucht, die Zeit herunterzuspielen. Aber wir haben einen ganz guten Torwart. Für Marco freue ich mich. Er hat so eine lange Leidenszeit gehabt. Das war Gänsehaut und ich hoffe, er hat die Gänsehaut auch gespürt.

Bruno Hübner Bild © Rhode/Storch

Bruno Hübner: Wir haben unsere Leichtigkeit verloren und uns schwer getan. Es ist aber super, dass Marco wieder auf dem Platz gestanden hat. Das war sehr emotional. Er ist kurzfristig in den Kader gerutscht, wie er die Mannschaft moralisch unterstützt hat, war einfach klasse. Der Einzug ins Halbfinale ist die Bestätigung unserer Saison. Das haben wir zum letzten Mal vor zehn Jahren geschafft. Das muss man mitnehmen, auch wenn wir nicht das Spiel gezeigt haben, das möglich gewesen wäre.