Während die Fans der Frankfurter Eintracht bereits über Lieblingsreiseziele in der Champions League nachdenken, bittet Trainer Niko Kovac um Demut. Sorgen bereitet ihm vor allem das Auftaktprogramm.

Ja, es ist schon wieder Silvester. Die Spieler der Frankfurter Eintracht dürfen im Gegensatz zum vergangenen Winter sorgenfrei Abschied nehmen von einem turbulenten Jahr und zu Mitternacht durchaus mit einem - oder auch zwei - Gläschen Perlwein auf die geleistete Arbeit anstoßen. Hinter ihnen liegen ein Last-Minute-Klassenerhalt, ein Umbruch unter Trainer Niko Kovac und eine Hinrunde, die mit einem sensationellen vierten Rang und Europa-Träumen endete. Zwischen den Jahren war Ausruhen angesagt - die Zeit des Beinehochlegens ist nun aber langsam vorbei.

Es gibt immer was zu tun

"Wir müssen zusehen, dass wir uns in allen Bereichen verbessern", sagte Kovac dem hr-sport und richtete den Blick damit schon in Richtung des kommenden Jahres. Bereits am 3. Januar bittet der Eintracht-Coach seine Schützlinge zum Aufgalopp an die Arena, einen Tag später geht es ins Trainingslager nach Abu Dhabi. „Wir können uns immer noch weiterentwickeln“, so Kovac, der nach den kräfteraubenden Einheiten in der Sommervorbereitung den Fokus dieses Mal mehr aufs Spielerische und Taktische legen will.

Stand zu Beginn von Kovacs Tätigkeit die Sicherung der Defensive im Vordergrund, wird nun an der Offensive gefeilt. Zwölf Gegentore werden derzeit nur von den Bayern unterboten, 22 eigene Treffer sind aber ausbaufähig. Auf dem Wunschzettel von Kovac steht deshalb mehr Gefahr in der Abteilung Attacke. Auch ein Neuzugang ist möglich, Stürmer Mariano Diaz von Real Madrid soll im Fokus stehen. Ob der Deal klappt und die Eintracht im Winter tatsächlich noch einmal nachlegt, ist jedoch offen. "Wir haben einen guten Kader, ich bin zufrieden", so Kovac. "Wenn sich aber etwas ergeben könnte, schlagen wir zu."

Nichts ist unmöglich

Zuschlagen würden Kovac und die Eintracht mit Sicherheit auch, wenn es am Ende tatsächlich für ein Ticket nach Europa reichen sollte. Im besten Fall wäre schon Platz sieben gleichbedeutend mit einer Teilnahme am europäischen Geschäft, die ersten Fans haben sich vorsorglich bereits ein paar Urlaubstage geblockt. Nur Kovac will von der Europa League oder gar Höherem noch nichts wissen. "Wir müssen weiterhin bescheiden bleiben und weiterhin demütig arbeiten", warnte er. "Wir dürfen nicht den Fehler machen und jetzt abheben."

Für Kovac steht noch immer der Klassenerhalt an erster Stelle. Nach den traumatischen Erlebnissen der vergangenen Saison ist Bescheidenheit Trumpf. Der Blick geht weiterhin nach unten, alles andere verbietet sich. "Wir müssen zusehen, dass wir die 40 Punkte schnell voll kriegen", sagte er. Erst dann, bei weiteren elf Zählern also, sei es für ihn vorstellbar, einen kleinen Schritt aus der Deckung zu wagen. "Wenn wir die haben, werde ich die Marschroute ändern."

Von Anfang an das Beste

Wichtig für eine erfolgreiche Rückrunde sei vor allem ein guter Start ins neue Jahr. Mit den Auswärtspartien bei RB Leipzig (21. Januar) und eine Woche später auf Schalke warten harte Brocken auf die Eintracht, das Auftaktprogramm hat es in sich. "Wir haben im neuen Jahr gleich zwei Hochkaräter vor der Brust – das wird schwierig genug", so Kovac, der deshalb am liebsten wohl schon zwischen den Jahren wieder trainiert hätte. "Wir müssen weiterhin viel arbeiten, das ist unsere Maxime." Jetzt stehen aber erst einmal Bleigießen und Raclette auf dem Programm.