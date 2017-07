Vom Trainer geadelt, von sich selbst überzeugt: Kaum da, will Jonathan de Guzman bei Eintracht Frankfurt als Vorbild für jüngere Spieler vorangehen.

Selten hat ein Spieler in so kurzer Zeit so viel Eindruck bei Eintracht-Trainer Niko Kovac hinterlassen wie Jonathan de Guzman. Schon nach den ersten Trainingstagen des Niederländers schwärmte Kovac: "Man sieht schon den Unterschied von ihm zu den anderen bei uns." Wohlwissend, dass er damit auch einen gewissen Druck auf den Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld ausübte.

Doch genau das ist es, was die Aufgabe in Frankfurt für den 29-Jährigen so reizvoll macht: De Guzman will die ihm angedachte Führungsrolle sofort mit Leben füllen. Während andere Fußballer nach zwei Wochen im neuen Umfeld noch scheu ihre Position in der Kabine und auf dem Rasen suchen, sagt de Guzman am Dienstag im Trainingslager des Clubs: "Ich will für die jüngeren Spieler ein Vorbild sein und das Team mit meiner Erfahrung weiterbringen."

De Guzman über sich selbst: kreativ und laufstark

Dabei lief es zuletzt nicht wirklich rund für den 22-fachen niederländischen Nationalspieler. Weil Trainer Maurizio Sarri beim SSC Neapel nicht auf de Guzman baute, wurde er zunächst nach Carpi und dann im vergangenen Jahr nach Verona ausgeliehen. Insgesamt stand der in Toronto geborene Globetrotter bereits bei sieben Proficlubs unter Vertrag. Die Eintracht soll als achte Station zu einer echten Heimat werden. Die Zusammenarbeit ist vorerst auf drei Jahre angelegt.

"Ich will regelmäßig spielen und mit dem Team Erfolg haben", sagt de Guzman, dem vor allem die Kovacsche Vision vom laufintensiven Umschaltspiel imponiert. Sein eigenes Spiel beschreibt der 29-Jährige so: "Ich bin ein Box-to-Box-Spieler im zentralen Mittelfeld. Ich will den Ball nach vorne tragen, hinten helfen und für Kreativität sorgen."

Die Heimat mit 12 Jahren verlassen

Als Führungsspieler will de Guzman aber nicht nur seine Füße für sich sprechen lassen, sondern auch so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen. Das sollte aber kein großes Problem werden, wie er versichert, sei Deutsch doch dem Niederländischen ganz ähnlich.

Als 12-Jähriger hatte er seine kanadische Heimat verlassen und war ins Jugendinternat von Feyenoord Rotterdam gezogen. Für den Traditionsclub feierte er 2005 mit 18 Jahren auch sein Profidebüt. Nun also die Eintracht. Trainer Kovac ist sich sicher: "Er wird uns mit seiner Erfahrung besser machen. Wir sind froh, dass wir ihn haben."