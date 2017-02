Niko Kovac ist bei der Frankfurter Eintracht in aller Munde. Doch neben dem berühmten Coach gibt es auch einen Jugendspieler mit gleichem Namen. Und der konnte seine Qualitäten schon nachdrücklich unter Beweis stellen.

"Es gibt nur ein' Niko Kovac..." Sollten die Fans der Frankfurter Eintracht ihrem Erfolgscoach eine Hymne widmen wollen, fällt der Rudi-Völler'sche-Gassenhauer leider flach. Denn bei den Hessen gibt es gleich zwei Niko Kovac.

Neben dem 45 Jahre alten Fußball-Lehrer kickt auch sein elfjähriger Namensvetter in der Nachwuchsabteilung der Frankfurter. Und das überaus erfolgreich: Am vergangenen Wochenende wurde Kovac junior im Rahmen des Bundesliga-Spiels gegen Ingolstadt für das "Riederwald-Tor des Jahres 2016" geehrt. In einer Online-Abstimmung setzte sich der 11-Jährige für seinen Knaller in den Winkel mit 55 Prozent der über 5.000 abgegebenen Stimmen klar durch.

Überraschungssieger beim Lattenschießen

"Es hat sich angefühlt wie Weihnachten, ich war sehr aufgeregt und fand es einfach nur überragend", sagte der kleine Kovac dem hr-sport nach seinem großen Auftritt vor fast 50.000 Zuschauern im Frankfurter Stadion.

Seinen berühmten Namensvetter hat der Nachwuchskicker freilich auch schon kennengelernt. Bereits vor einigen Wochen schaute Kovac senior auf dem Trainingsgelände am Riederwald vorbei. Ein spontanes Lattenschießen zwischen den beiden endete prompt mit einer Überraschung: "Ich habe tatsächlich beim ersten Schuss getroffen und er hat verschossen – also habe ich gewonnen", erzählte das Sturmtalent.

Kovac schwärmt von Kovac

Verwandt sind die beiden Kovacs übrigens nicht, auch wenn der heutige Eintracht-Coach aus demselben kroatischen Dorf stammt wie der Opa des Frankfurter Jugendspielers. "Ich glaube, es war Zufall, dass ich Niko Kovac heiße", sagte der Junior.

Mittlerweile ist er aber Feuer und Flamme für den früheren National- und Bundesliga-Spieler: "Niko Kovac ist mein Vorbild, er konnte früher fast alles", schwärmte Kovac über Kovac: "Ich will so wie er werden." Nicht auszuschließen also, dass es in ein paar Jahren "Es gibt nur zwei Niko Kovac" von den Tribünen hallt.