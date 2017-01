Mit dem Dreier auf Schalke hat die Eintracht einen weiteren Schritt in Richtung Europa gemacht. Nebenbei besiegten die Frankfurter einen Fluch und wurden für ihr Risiko mit dem Bestehen einer verrückten Serie belohnt. Der hr-sport erzählt das Spiel in fünf Punkten.

Gegen Frankfurt kann man mal verlieren – zumindest wenn man für den FC Schalke 04 spielt. Zum Auftakt der Rückrunde triumphierte die Eintracht am Freitagabend nämlich schon zum zweiten Mal in dieser Saison mit 1:0 gegen Königsblau. Die Gründe für den Erfolg und kuriose Fakten zum Spiel haben wir für Sie zusammengefasst.

Adieu, Arena-Fluch!

Mit dem 1:0-Erfolg beim FC Schalke hat die Eintracht ihr persönliches Trauma verarbeitet. Noch nie konnten die Hessen zuvor in der 2001 eröffneten Arena auf Schalke gewinnen. Der letzte Sieg in Gelsenkirchen datierte aus dem Jahr 1999 und wurde noch im altehrwürdigen Parkstadion eingefahren. Es war die längste Durststrecke des Clubs gegen einen der aktuellen Bundesligisten.

Block des Tages

Den Siegtreffer hatte Eintracht-Trainer Niko Kovac auf dem Reißbrett entworfen: Das 1:0 der Frankfurter durch den ewigen Alex Meier war nämlich genau so geplant. Makoto Hasebe brachte einen Freistoß von außen flach in den Rücken der Schalker Abwehr, wo Meier bereits lauerte und zur Führung einschoss (33.). "Den hatten wir im Trainingslager schon so geübt", frohlockte der Japaner. Den Bärenanteil am Treffer hatte allerdings David Abraham, der sowohl Matija Nastasic als auch Naldo - beides keine Leichtgewichte - per Block davon abhielt, den Schuss von Meier zu verhindern. Mit der dank kräftigem Einsatz seiner Hände nur semi-legalen Aktion hätte Abraham auch in der nordamerikanischen Football-Liga NFL eine gute Figur abgegeben.

Keiner für die Geschichtsbücher

Heinz Lindner konnte mit seinem Bundesliga-Startelfdebüt für die Eintracht durchaus zufrieden sein. Auch dank seiner Parade gegen Ösi-Landsmann Guido Burgstaller (23.). ging Frankfurt ohne Gegentreffer vom Platz. Wirklich gefordert wurde Lindner aber nie. Weitere Bewährungschancen wird es dennoch nicht geben: Am kommenden Spieltag rückt Lukas Hradecky nach seiner Rotsperre wieder in die Startelf der Hessen. Immerhin bleibt Lindner damit ein unrühmlicher Eintrag in den Geschichtsbüchern erspart: Der nächste Gegentreffer der Eintracht ist die Nummer 2.500 in der Bundesliga-Historie des Clubs.

Risiko belohnt

Als bewusstes Risiko bezeichnete Trainer Kovac seine Startaufstellung, mit der er nicht nur die Schalker überraschte. Weil Makoto Hasebe wieder zurück in die Dreier-Abwehrkette rückte, nahm Offensivmann Mijat Gacinovic überraschend den Posten auf der Doppelsechs ein. Und das Leichtgewicht machte seine Sache gut, ließ sich defensiv nichts zuschulden kommen und sorgte zwischenzeitlich mit einer Zidane-Drehung für den Zungenschnalzer des Abends.

Ebenfalls überraschend war das Startelf-Debüt von Aymen Barkok, der mit Branimir Hrgota zusammen hinter Fixpunkt Meier wirbeln sollte, aber ebenfalls einige Defensivaufgaben übernahm. Bei so vielen Gewinnern der Personalrochade gab es natürlich auch Verlierer: So büßte Michael Hector seinen Platz in der Abwehr wieder ein, und auch Haris Seferovic musste sich eingestehen, dass in der teaminternen Hackordnung derzeit sogar der 18-jährige Barkok vor ihm rangiert. Beide Bankdrücker halfen zumindest in der Schlussphase mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Der Freitag bleibt den Frankfurtern heilig

Den Schalker Arena-Fluch haben die Frankfurter wie erwähnt überwunden. Eine andere Serie hielten die Hessen dafür am Leben: Das 1:0 bedeutete bereits das siebte Freitagsspiel in Folge, in dem die Eintracht ohne Gegentor blieb. Letztmals klingelte es am 12. November 2014 bei einer 2:3-Niederlage in Hoffenheim. Diese Spitzenbilanz dürfte sich nicht nur in den Wettbüros der Republik herumgesprochen haben. Für die Fans der Eintracht heißt das auch: Der 7. April könnte erneut zum Feiertag werden – dann gastiert Werder Bremen am Main. Um 20.30 Uhr. Zur besten Zeit. Freitagabend.