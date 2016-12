Es war ein rasantes Nachbarschaftsduell, dieses 3:0 von Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Der Lohn: Die Hessen überwintern auf einem Europapokal-Platz. Was bleibt hängen, welche Spieler fielen auf? Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht beendet ein turbulentes Jahr mit einem 3:0-Sieg im Nachbarschaftsduell mit Mainz 05 und springt – zumindest vorübergehend – auf Champions-League-Rang drei. Bedanken durften sich die Hessen dabei vor allem bei Torhüter Lukas Hradecky, der einige sehenswerte Paraden zeigte, Doppeltorschütze Branimir Hrgota und Youngster Aymen Barkok. Das Spiel in fünf Punkten:

Ist denn heut schon Weihnachten?

Vier Tage vor Heiligabend hat die Eintracht sich selbst sowie zwei ihrer Profis selbst beschenkt und den Herren Makoto Hasebe und Timothy Chandler jeweils einen neuen Vertrag unter den Weihnachtsbaum gelegt. Hasebe unterschrieb bis 2018, Chandler gar bis 2020. Wie sinnvoll diese Weiterverpflichtungen sind, wird beim Vergleich der Frankfurter Spiele in Wolfsburg und gegen Mainz deutlich. Nachdem Chandler seine Rot-Sperre abgesessen hatte, verlieh er am Dienstagabend dem Spiel der Hessen auf der rechten Seite die nötige Breite und den nötigen Druck über außen. Für Hasebe bedeutete das: endlich wieder zurück in die Zentrale – wo er entweder im defensiven Mittelfeld neben Omar Mascarell auf der Doppel-Sechs agierte, oder im Spielaufbau den Ball auf seiner liebgewonnenen Libero-Position abholte und nach vorne trieb. Eine Flexibilität, die der Eintracht sichtlich gut tut. Wäre es doch immer so einfach, das passende Weihnachtsgeschenk zu finden.

Hradecky, Hradeckey, immer wieder Hradecky

Es war ein bisschen paradox: Mainz drückte, die Eintracht ging durch Branimir Hrgota in Führung (18.), Mainz blieb besser, die Eintracht erhöhte auf 2:0 (75.). Dass die Hessen in diesen Schwächephasen nicht einen, zwei oder (theoretisch auch möglich) drei Gegentreffer kassierten, lag einzig und allein an der starken Leistung von Torwart Lukas Hradecky. Der Finne war – wie schon so oft in den vergangenen eineinhalb Jahren – ein nicht zu bezwingender Endgegner. Bei Jhon Córdobas Schuss machte er die Krake (19.), gegen Yunus Malli behielt er im Eins-gegen-Eins die Oberhand (39.), und auch den durch Levin Öztunali abgeschlossenen Mainzer Konter entschärfte er problemlos (74.). Der Lohn: das siebte Spiel in dieser Saison ohne Gegentor. Das ist – zumindest bis Mittwochabend – der geteilte Bestwert mit Münchens Nationalkeeper Manuel Neuer.

Rot für Córdoba – der Knackpunkt des Spiels

Doch nicht nur Hradecky raubte den Gästen den letzten Nerv, sie schwächten sich nach dem Seitenwechsel zudem selbst. Mit seinem Platzverweis in der 55. Minute – zu einem Zeitpunkt, an dem die 05er dem Ausgleich näher waren als Frankfurt dem 2:0 – erwies Córdoba dem FSV einen Bärendienst. Klar: Es gab vermutlich schon schlimmere Fouls in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, doch sein Tritt gegen David Abraham beim Aufstehen war absolut unnötig. Für Schiedsrichter Günter Perl gab es jedenfalls keinen Zweifel, der Unparteiische griff innerhalb weniger Sekunden zur Roten Karte. Was dann folgte, steht in jedem Fußballlehrbuch: Es ergaben sich sich Freiräume für jene Mannschaft, die fortan in Überzahl spielte. Und diese Freiräume wusste vor allem ein Eintracht-Duo für sich zu nutzen.

So sehen Sieger aus: Die Eintracht verabschiedet sich mit einem Mannschaftsbild der besonderen Art in die Winterpause. Bild © Imago

Hrgota auf Barkok, Barkok auf Hrgota

Gestatten: Branimir Hrgota und Aymen Barkok. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Youngster Barkok mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0 für Frankfurt – auf Vorlage Hrgotas (75.). Fünf Minuten vor dem Abpfiff schnürte Hrgota seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt zum 3:0 – auf Vorlage Barkoks. Und was dieser 18-Jährige derzeit in der Bundesliga erlebt, ist nicht nur Teil des Eintracht-Höhenflugs, sondern auch der gelebte Traum vieler Jungs, die profimäßig kicken wollen: fünfte Einwechslung, zweites Joker-Tor. Nach Bremen nun Mainz. Nicht nur die Tanzeinlage vor seinem eigenen Tor war bemerkenswert, sondern auch die Ruhe, mit der er Hrgotas zweiten Treffer vorbereitete.

Kovac hält inne

Bei aller Euphorie über das Sportliche: Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin war auch 24 Stunden später im Frankfurter Stadtwald ein Thema: Trauerflor, Schweigeminute – und bewegende, starke Worte von Eintracht-Trainer Niko Kovac: "Was in Berlin passiert ist, kann man nicht wegwischen", sagte der Kroate, der in der Hauptstadt geboren wurde und viele Jahre für Hertha BSC spielte, dem hr-sport. "Dass so etwas passieren kann, schockiert mich und macht mich sehr traurig. Ich wünsche mir, dass wir Frieden finden und dass wir gemeinsam in eine bessere Zukunft gehen."