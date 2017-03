Hauptsache gewonnen: Eintracht Frankfurt steht zum ersten Mal seit zehn Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals. Nach dem Sieg gegen Bielefeld gibt es mehr zu feiern als die Leistung von Keeper Lukas Hradecky. Das Spiel in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht hat sich am Dienstag durch ein 1:0 (1:0) im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Zweitligist Arminia Bielefeld für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Danny Blum schoss das einzige Tor der Partie (6. Spielminute). Marco Russ feierte nach einer Tumorerkrankung sein Comeback. Doch auch eine andere Personalie bestimmte an diesem Abend die Gespräche.

Danny Blums erstes Eintracht-Tor

Verpflichtet im Juni, Innenbandanriss im Oktober, Innenbandabriss im November, Matchwinner im Februar: Danny Blum hat ein, milde ausgedrückt, abwechslungsreiches Dreivierteljahr hinter sich. Nach der Vorlage von Taleb Tawatha stand der 26-Jährige im Rücken der Arminia-Abwehr völlig frei und erzielte sein erstes Pflichtspieltor für die Hessen. In der Bundesliga war dem Offensivspieler zuvor lediglich eine Vorlage gelungen – beim Hinrunden-3:3 gegen Berlin. Blums goldener Treffer katapultierte nicht nur die Eintracht ins Halbfinale, er sicherte ihm selbst zudem die Auszeichnung "Spieler des Spiels".

Frankfurt nach der Pause wackelig

Doch der Blitzstart der Kovac-Elf verpuffte. Vor allem nach der Halbzeit schlichen sich Behäbigkeiten, Unkonzentriertheiten und Fehlpässe ein. Die Folgen: Bis zum Abpfiff gewann Bielefeld mehr Zweikämpfe (52 Prozent), schlug doppelt so viele Flanken aus dem Spiel wie die Eintracht (acht) und feuerte auch deutlich mehr Torschüsse ab (17:9). Kovacs Reaktion darauf war nach der Partie ebenso bemerkenswert wie nachvollziehbar: "Es zählt nur das Weiterkommen. Die Art und Weise möchte ich links liegen lassen, sie ist mir egal."

Immer wieder Lukas Hradecky

Ganz und gar nicht egal war dabei die Leistung von Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky. Im Schatten des agilen Danny Blums avancierte der Finne einmal mehr zum heimlichen Matchwinner. Als die Ostwestfalen im zweiten Durchgang auf den Ausgleich drängten, vereitelte er ihre besten Chancen durch Andreas Voglsammer (50.), Stephan Salger (58.) und Christopher Nöthe (85.). Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch in diesem Fall Kovacs Fazit eindeutig ausfällt und er von einer "überragend guten Torwart-Leistung von Lukas" sprach. Erst die Elfmeter-Heldentaten von Magdeburg und Hannover, nun das Bollwerk gegen Bielefeld – Frankfurts Pokalweg hängt in dieser Saison maßgeblich von Lukas Hradecky ab.

"Marco Russ! Marco Russ! Marco Russ!"

Gänsehaut verursachte aber nicht der Einzug ins Pokal-Halbfinale, sondern das Comeback von Defensivspieler Marco Russ. Allein der Applaus, der beim Verlesen von Startaufstellung und Ersatzbank durch den Stadionsprecher durch die Arena hallte, übertönte den Lärm der sich im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen befindlichen Flugzeuge um ein Vielfaches. Noch bewegender war die Stimmung, als der 31-Jährige in der Nachspielzeit eingewechselt und von den Fans mit lauten Gesängen gefeiert wurde. 286 Tage nach einer Krebs-Diagnose kam Russ zu einem umjubelten Comeback. Hinterher sagte er: "Ich habe zwei Minuten an der Seitenlinie gestanden – aber der Ball ging die ganze Zeit nicht ins Aus. Dann war es soweit. Ich kann es nicht beschreiben, man ist dann wie in einem Tunnel. Auf dem Platz hat man keine Zeit, es zu genießen."

Die Akte Haris Seferovic

Während Russ wieder ein Teil des Teams ist, ist ein anderer mehr denn je außen vor: Haris Seferovic. Die Rote Karte, die der Schweizer nach einem Schlag gegen den Herthaner Niklas Stark am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Berlin gesehen hatte, schlug hohe Wellen. So hoch, dass sie auch am Dienstag im Pokal noch nicht abgeebbt waren. Statt im 18-köpfigen Kader fand sich Seferovic auf der Tribüne wieder. Der Kommentar von Eintracht-Trainer Niko Kovac: "Haris hat seine Strafe akzeptiert und sich entschuldigt. Wir haben entschieden, dass es besser ist, wenn wir ihn draußen lassen." In den kommenden drei Punktspielen wird der Coach seinen Angreifer wegen der Sperre draußen lassen müssen.