Der Kader von Eintracht Frankfurt nimmt kurz vor dem Trainingsstart langsam Form an. Nach dem Serben Luka Jovic hat mit dem Japaner Daichi Kamada bereits die zweite Offensivkraft in dieser Woche in Frankfurt unterschrieben.

Dass Daichi Kamada der nächste Neuzugang der Eintracht wird, war kein Geheimnis. Bereits bei der Vorstellung von Luka Jovic am Dienstag hatte Sportvorstand Fredi Bobic angekündigt, dass der Japaner einen Vierjahresvertrag bei den Hessen unterschreiben wird. Am Donnerstag, nach dem obligatorischen Medizincheck, ist genau das passiert.

Ein neues Leben beginnt

"Daichi bringt großes Potential mit, wir haben uns viele seiner Spiele angesehen. Mit ihm sind wir im offensiven Mittelfeld noch variabler", sagte Bobic. Der 20 Jahre Mittelfeldspieler war vergangenen Sonntag noch für seinen alten Club Sagan Tosu in der japanischen J-League Einsatz. Am Samstag soll er beim Trainingsauftakt erstmals ins Eintracht-Trikot schlüpfen.

"Das geht jetzt schon sehr schnell", sagte Kamada zu seinem Umzug nach Europa. Für ihn beginne nun ein komplett neues Leben. Dennoch sei er voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. "Das ist total aufregend und eine fantastische Chance, die ich bestmöglich nutzen möchte."