Erhitzte Gemüter bei der Frankfurter Eintracht: Nach der dritten Pleite in Folge und dem sechsten Platzverweis der Saison wird der Ton rauer. Im Zentrum der Kritik steht vor allem Rotsünder Haris Seferovic.

Eintracht Frankfurt verliert das Spiel, Haris Seferovic verliert die Nerven: Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac erwischt bei Hertha BSC den nächsten gebrauchten Tag und befindet sich langsam aber sicher in einer Krise. Die Stimmen zur 0:2-Pleite in Berlin im Überblick.

Niko Kovac: Es war ein typisches 0:0-Spiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff, haben nicht viel zugelassen. Unser erster Fehler in der zweiten Halbzeit wird gleich bestraft. Aber man darf keine Fehler machen, das hat Hertha heute in der zweiten Hälfte gut gemacht, wir eben nicht. Der Führungstreffer ist Abseits, aber man kann auch Elfmeter pfeifen. Der Platzverweis ist eine Dummheit und dafür wird er sanktioniert. Was soll ich machen? Soll ich ihn in Urlaub schicken, oder was? Dafür gibt es eine Geldstrafe, das geht schon richtig an das Portemonnaie. Ich will das nicht schönreden, wir haben jetzt sechs Platzverweise und sind die Tretertruppe Nummer eins in Deutschland.

Fredi Bobic Bild © Imago

Fredi Bobic: Wir haben vier wichtige Spieler, die uns fehlen, das muss man auch ganz klar einmal sagen. Vier Stammspieler zu ersetzen, ist für uns nicht so einfach. Dafür haben es die Jungs, die sehr jung waren, auf dem Platz richtig, richtig gut gemacht. Wir haben bis zum 1:0, von dem wir jetzt wissen, dass es ein irregulärer Treffer war, nichts zugelassen. Nicht einmal eine Torchance von der Hertha. Wir haben selbst die Chance, in Führung zu gehen und eigentlich hat es nach einem gefühlten Unentschieden ausgesehen. Dass da am Ende durch eine Rote Karte eine Niederlage draus wird, ist schade für uns, aber das wirft uns nicht um.

Wir müssen uns die Szene mit Seferovic noch einmal ansehen. Ich habe es nur von Weitem gesehen und habe mich auch gewundert. Trotzdem muss man auch als Spieler aufpassen, wo man seine Hände hat, weil heutzutage wird alles geahndet und manchmal auch überbewertet.

Bastian Oczipka: Wir haben in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gemacht. Vor allem defensiv standen wir gut, haben nichts zugelassen und hätten das Tor machen müssen. Leider ist uns das nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit kamen das frühe Gegentor und die Rote Karte. Da bricht so ein Spiel komplett weg. Wir bekommen gefühlt in jedem Spiel eine Rote Karte, das darf natürlich nicht sein. Diese Platzverweise sind schwer zu erklären, wir sind keine Treter-Truppe.

Timothy Chandler Bild © Imago

Timothy Chandler: In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber leider schon wieder kein Tor geschossen. Wenn wir 1:0 in Führung gehen, geht das hier ganz anders aus. Ich habe die Situation mit Haris Seferovic noch nicht gesehen. Wenn es eine Rote Karte war, ist das wirklich unglaublich. Wie wir uns anstellen und jedes Wochenende eine Rote Karte bekommen, ist unglaublich. Wenn es eine war, ist es einfach nur dumm. Wir müssen an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen, dann werden wir auch wieder Punkte sammeln.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 25.02.2017, 17 Uhr