Nach dem Zittersieg gegen Hannover ist der Frankfurter Eintracht das Glück weiter hold. Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen die Hessen auf Arminia Bielefeld. Sehr zur Freude von Präsident Peter Fischer.

Die Underdogs werden mit fortlaufender Dauer immer weniger im DFB-Pokal. So ist es auch dieses Mal. Von den verbliebenen acht Mannschaften spielen sechs in der Bundesliga. Ein Zweit- und ein Drittligist halten die Fahne der "kleinen Vereine" tapfer hoch. Einer von diesen beiden muss nun bei Eintracht Frankfurt vorstellig werden.

Weitere Informationen Das Viertelfinale im Überblick Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund

Bayern München - Schalke 04

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach Ende der weiteren Informationen

Die Eintracht empfängt am 28. Februar oder am 1. März Zweitligist Arminia Bielefeld. Das ergab in der Nacht auf Donnerstag die Auslosung im Sportschau Club im Ersten. Ein absolutes Traumlos, wie Eintracht-Präsident Peter Fischer im Anschluss dem hr-sport verriet: "Wenn wir uns das vorher hätten aussuchen können, wäre sicher ein Heimspiel für uns das Wichtigste gewesen und wir hätten uns auch Bielefeld gewünscht."

Bloß nicht nach Lotte

Zum zweiten Underdog nach Lotte wäre Fischer nur ungern gereist. "Die haben bisher eine unglaubliche Leistung vollbracht", lobte der Präsident. Die übrigen Kontrahenten tragen solch klangvolle Namen wie Borussia Dortmund, Bayern München oder Borussia Mönchengladbach.

Eintracht-Trainer Niko Kovac blickte so kurz nach dem knappen Sieg gegen Hannover gewohnt nüchtern auf die kommende Aufgabe. "Die große Gefahr ist, dass man den Gegner zu leicht nehmen könnte. Wir werden uns aber wie gewohnt akribisch vorbereiten." Sollte die Eintracht den Erwartungen gerecht werden und ins Halbfinale einziehen, dürfte kein Gegner zum "zu leicht nehmen" mehr übrig sein.